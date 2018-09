ilfattoquotidiano

: Oltre 150 casi di polmonite a Brescia. «Attenzione ai rubinetti» - Corriere : Oltre 150 casi di polmonite a Brescia. «Attenzione ai rubinetti» - paolocoa : FQ-Brescia, oltre 150 casi di polmonite: ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su due cadaveri… - medicojunghiano : RT @AltraMantova: Oltre 120 casi di #polmoniti fra Brescia e #Mantova, la Regione Lombardia avvia controlli a tappeto -

(Di domenica 9 settembre 2018) I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 idinella bassana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, con la percentuale di consulti perpassata dall’1 all’80 per cento. E sono stati disposti accertamenti sulle morti di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, per valutare se la causa sia in qualche modo legata all’epidemia. Una situazione che riporta alla mente l’emergenza legionella scoppiata a luglio a Bresso, comune dell’hinterland milanese, con 52accertati e 4 decessi. Come in quel ...