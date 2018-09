Bombe a mano svizzere | finite anche in Libia

Bombe a mano della Ruag forse nella mani dell'Isis : Gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi principi di politica estera verrebbero in ogni caso mantenuti, secondo l'esecutivo. La nuova ordinanza sul materiale bellico è molto discussa. Al ...

Bombe a mano e mitra : arsenale nelle cantine di un palazzo : Le armi verranno, poi, inviate ai laboratori di balistica del Ris di Roma per verificare se possano essere state utilizzate in passati o recenti episodi di cronaca.

Roma - scoperto arsenale al Tuscolano nelle cantine di un palazzo : Bombe a mano - mitra e pistole : Le armi verranno, poi, inviate ai laboratori di balistica del Ris di Roma per verificare se possano essere state utilizzate in passati o recenti episodi di cronaca.

Bombe a mano e mitra : arsenale nelle cantine di un palazzo : Le armi verranno, poi, inviate ai laboratori di balistica del Ris di Roma per verificare se possano essere state utilizzate in passati o recenti episodi di cronaca.

Pistole - mitra e Bombe a mano : l'arsenale in cantina : Un vero e proprio arsenale , nascosto in una cantina in un condominio del Tuscolano, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante nel corso dei controlli finalizzati alla ...