Bologna | Dzemaili | ' La classifica mi fa arrabbiare | dobbiamo liberare la testa Su Destro

Bologna - senti Dzemaili : 'ecco come si esce dalla crisi' : Blerim Dzemaili conosce bene l'ambiente Bologna ed ha rivelato di voler chiudere la carriera in terra emiliana ' Crisi Bologna ? Ne parlavo con Inzaghi l'altro giorno questa squadra lavora bene e ...

Bologna - senti Dzemaili : “ecco come si esce dalla crisi” : Blerim Dzemaili conosce bene l’ambiente Bologna ed ha rivelato di voler chiudere la carriera in terra emiliana “Crisi Bologna? Ne parlavo con Inzaghi l’altro giorno… questa squadra lavora bene e duramente. Purtroppo i risultati non arrivano. Credo che l’unico problema sia quello di dover giocare con la testa più libera. E anche un po’ più di faccia tosta. I tifosi sono pessimisti? Li capisco, quando i ...