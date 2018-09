ilgiornale

: Bocelli entra nell'Arena: 'Esalto l'Italia con la lirica' - francogarna : Bocelli entra nell'Arena: 'Esalto l'Italia con la lirica' - lnz425 : Se saltelli entra Andrea Bocelli #ItaliaPolonia - Mamox__ : Ma ora, cosa c'entra la Notte di Bocelli? Ma che cazzarola sta a dire questo? Ma io boh... #ItaliaPolonia #NationsLeague #RaiUno -

(Di domenica 9 settembre 2018) nostro inviato a VeronaIn fondo chi ha davvero successo può scegliere quale strada imboccare: Andreanon ha avuto dubbi. "La solidarietà è sostanzialmente gioia di condividere, fare qualcosa di buono per gli altri penso sia un desiderio naturale", spiega poco prima di salire sul palco dell'di Verona. È "La Notte di Andrea", uno show che stasera andrà in onda su Raiuno in prima serata e che ieri sera ha incantato i tredicimila del pubblico.A presentare, Milly Carlucci. Ad affascinare i flash alcune superstar come Catherine Deneuve (per lei il tempo non passa), Richard Gere (in formissima anche biancocrinito) e il leggendario Morgan Freeman, oltre a Valeria Golino, Luisa Ranieri, Michele Placido, Flavio Insinna, Javier Zanetti e Tony Renis. Il tutto per uno show interamente legato alla, visto che sul palco è arrivato ilpiù autentico, quello che da ...