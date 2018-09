Billie Jean King si schiera con Serena Williams

huffingtonpost

: RT @francescaRSSN: Ricordo questa foto storica: fu scattata a Monaco nel 1997, Micheal Jackson ballava sulle celebri note di Billie Jean. h… - hermiovne : RT @francescaRSSN: Ricordo questa foto storica: fu scattata a Monaco nel 1997, Micheal Jackson ballava sulle celebri note di Billie Jean. h… - Margo_Channing : Mouratoglu il vero coglione. Mi dispiace per la reazione di Serena, molto, ma è anche vero che i due pesi e due mis… - Babbometa : RT @francescaRSSN: Ricordo questa foto storica: fu scattata a Monaco nel 1997, Micheal Jackson ballava sulle celebri note di Billie Jean. h… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ha perso, ha polemizzato, è andata fuori di testa ma si è presa la solidarietà del mondo femminile.dopo il 'fuoriprogramma' isterico e la litigata furibonda col giudice di sedia Carlos Ramos ("Se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo", gli ha urlato), ha alimentato un dibattito social destinato a rinverdire le polemiche sulla parità di genere.(2/2) When a woman is emotional, she's "hysterical" and she's penalized for it. When a man does the same, he's "outspoken" & and there are no repercussions. Thank you, @, for calling out this double standard. More voices are needed to do the same. —(@) 9 settembre 2018"Nella mia carriera ho visto giocatori uomini dire di tutto ai giudici senza che accadesse nulla - ha ripetutoin conferenza a fine match - Io continuerò ...