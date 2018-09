Biathlon | Campionati Italiani estivi 2018 | Dominik Windisch e Dorothea Wierer conquistano

oasport

(Di domenica 9 settembre 2018) All’Alpe Adria Summer Nordic Festival a Forni Avoltri si sono svolti idiper la specialità sprint. I titoli vanno a, che centra il bis dopo la vittoria di venerdì nella mass start. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nella gara maschile(Esercito) si impone in 26’03″8 davanti al compagno di squadra Giuseppe Montello, che commette un errore in meno al tiro, ma risulta più lento sugli sci e chiude così con 2″4 di ritardo. Sul terzo gradino del podio sale Lukas Hofer (Carabinieri) a 10″3 dalla testa. Nelle gare giovanili, tra gli Under 21, podio tutto dell’Esercito, con Mattia Nicase davanti a Jan Kuppelwieser e Peter Tumler. Nei Giovani successo di Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle) su Didier Bionaz (Esercito) e Samuele Puntel (Carabinieri), mentre ...