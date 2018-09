BENZINA | TAGLIO DELLE ACCISE Ultime notizie | lo annuncia Bitonci Ecco a quanto

Pronto il taglio delle accise sulla BENZINA : l'annuncio del governo : Ad annunciarlo è Massimo Bitonci , sottosegretario all'Economia ed esponente della Lega, in un'intervista al Messaggero: 'Ci sarà un primo sfoltimento, cancelleremo quelle più datate nel tempo' ...

Intervista a Bitonci - sottosegretario all'Economia : «In manovra primo taglio delle accise sulla BENZINA » : Massimo Bitonci , sottosegretario all?economia, lei fa parte del gruppo ristretto della Lega incaricato di scrivere il pacchetto fiscale per la prossima manovra . A che punto...

Salvini : 'Taglio delle accise sulla BENZINA entro l'anno' : Il vicepremier Salvini ha detto che la riduzione delle accise 'era nel programma della Lega e del c entro destra. Ora non c'è un governo monocolore, ma un governo di cui sono orgoglioso. Però resta il ...

Post virale sul taglio accise BENZINA da domani 1 agosto : bufala o gradita sorpresa? : Tempo di Post virali caratterizzati da fake news oggi 31 luglio su Facebook, come quello riguardante il taglio accise benzina secondo quanto è stato appurato da bufale.net. Alcune pagine all'interno del noto social network, infatti, affermano che a partire da domani 1 agosto ci sarà un deciso calo del prezzo del carburante, che consentirebbe al pubblico di ottenere addirittura un risparmio del 50% rispetto agli standard ai quali ci siamo ...

Dl BENZINA : Pd - salta taglio accise : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte di accise su benzina, come aveva promesso ...