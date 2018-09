calcioweb.eu

: #Bendtner perde la testa: arrestato dopo una lite, ecco cosa è successo - CalcioWeb : #Bendtner perde la testa: arrestato dopo una lite, ecco cosa è successo -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ennesima ‘bravata’ dell’ex calciatore della Juventus. Il danese è statoper le lesioni procurate ad un tassista, come riporta il portale ekstrabladet.dk,una notte brava a Copenaghen,avrebbe litigato con un tassista. Colpito al volto, il conducente avrebbe riportato la frattura della mascella. Il tassista ha subito avvertito la polizia, l’attaccante è stato, la notizia non è stata smentita dal Rosenborg. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololaunaCalcioWeb.