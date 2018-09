: Dimenticate di essere pro o contro @matteosalvinimi, simpatizzanti o antipatizzanti della @LegaSalvini. Ma… - Capezzone : Dimenticate di essere pro o contro @matteosalvinimi, simpatizzanti o antipatizzanti della @LegaSalvini. Ma… - RaiNews : Tribunale del Riesame di Genova: sì a sequestro dei fondi della Lega dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco… - ritalaura2000 : RT @francofontana43: Da Belsito quasi una chiamata di correo per Maroni e Salvini. Se poi l’ex tesoriere della Lega dovesse vuotare il sacc… -

"Quando me ne sono andato dallaho lasciato 40 mln a saldo contabile".Così al Fatto Quotidiano, l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco. "Dopo le mie dimissioni nel 2012 sono entratidel partito altri 19 mlnti alle elezioni del periodo di Bossi,perché i rimborsiscaglionati negli anni.Immagino che siano arrivati rimborsi per elezioni successive.Soldi ce n'". Poi aggiunge: "Ho pagato solo io, come se quello che è successo nel partito potesse essere tutta responsabilità del tesoriere".(Di domenica 9 settembre 2018)