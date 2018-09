Basket | i 3 “tagli” del Ct Sacchetti intanto arrivano Della Valle e Brooks

sportfair

(Di domenica 9 settembre 2018)si uniscono alla Nazionale del Ct, tre invece i tagli dal roster azzurro che ha giocato le scorse amichevolisi sono aggregati al gruppoNazionale italiana in vista delle qualificazioni ai Mondiali di venerdì. Il ctha scelto di puntare sui due cestisti di Milano, tagliando invece tre uomini presenti attualmente nel roster azzurro. Leonardo Candi, Diego Flaccadori e Amedeo Tessitori hanno infatti lasciato il ritiroNazionale dopo le amichevoli degli scorsi giorni, come detto invece,ha ottenuto il passaporto italiano nelle scorse ore e sarà disponibile dunque per la prossima gara dell’Italia.L'articolo, i 3 “tagli” del CtSPORTFAIR.