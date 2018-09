Basket | Della valle e Brooks con azzurri

Basket - i 3 “tagli” del Ct Sacchetti intanto arrivano Della Valle e Brooks : Della Valle e Brooks si uniscono alla Nazionale del Ct Sacchetti, tre invece i tagli dal roster azzurro che ha giocato le scorse amichevoli Della Valle e Brooks si sono aggregati al gruppo Della Nazionale italiana in vista delle qualificazioni ai Mondiali di venerdì. Il ct Sacchetti ha scelto di puntare sui due cestisti di Milano, tagliando invece tre uomini presenti attualmente nel roster azzurro. Leonardo Candi, Diego Flaccadori e Amedeo ...

Basket - la Nazionale Italiana è arrivata a Bologna : oggi si aggregano al gruppo Della Valle e Brooks : L’Italia è dunque pronta per l’ultima parte Della preparazione in vista Della sfida a Polonia e Ungheria, gare valide per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 Con un volo da Amburgo, la Nazionale è atterrata in Italia ieri in tarda serata. Gli Azzurri faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare Della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 (PalaDozza, ...

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...

Basket - Gallinari special guest della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick : L’idolo del Basket milanese, in procinto di iniziare la sua seconda stagione tra le fila dei Los Angeles Clippers, domenica parteciperà all’inaugurazione del campo da Basket nel Parco Marinai d’Italia Danilo Gallinari sarà l’ospite speciale della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick. Gallinari, a Milano per tagliare il nastro di un playground donato alla città e agli appassionati della palla a spicchi, ...

Basket - il Ct della Nazionale Sacchetti divide anziché unire : un atteggiamento che non convince - Belinelli furioso : Meo Sacchetti continua a creare scompiglio all’interno della Nazionale italiana di Basket, anche Belinelli molto stizzito col Ct Basket, il Ct della Nazionale Meo Sacchetti, al centro di diverse polemiche legate alla maglia azzurra. Il tecnico della Nazionale dovrebbe unire e non dividere, far sentire tutti tifosi e giocatori che lottano per la stessa maglia, ma al momento il suo scopo sembra essere solo quello di creare frizioni ...

Basket - Pietro Aradori : “Bella sensazione essere tra gli anziani della Nazionale - significa che qualcosa ho costruito” : La penna di Andrea Barocci si muove un’altra volta, il Corriere dello Sport si riempie di una nuova intervista: il designato, stavolta, ha un che di biondo platino che svanisce dalla testa con la ricrescita dei capelli. Pietro Aradori si è raccontato al quotidiano di Roma, parlando tanto della Nazionale e delle qualificazioni ai Mondiali 2019 quanto di se stesso e delle problematiche Eurolega-Fiba-NBA che causano tante defezioni. Il ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Nuova linfa nel roster della Vetrya Orvieto Basket : Anche per il nuovo campionato di Serie C la Vetrya Orvieto Basket ha deciso di puntare ancora una volta sui giovani del proprio vivaio, che in tutto l'arco della scorsa stagione hanno ampiamente ...

Basket - Gianni Petrucci : “Gigi Datome per me rappresenta il futuro presidente della FIP” : Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è stato intervistato del Corriere dello Sport. Petrucci tocca diversi argomenti: gli NBA assenti nelle partite di qualificazione ai Mondiali di settembre, Gigi Datome, il futuro della Serie A a 18 squadre. Su Belinelli e Gallinari: “Non si tratta di buonismo. La Nazionale la devi sentire dentro. L’altro giorno agli azzurri ho detto: “Tutti voi, tutti noi, i ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

P.S. Elpidio - Basket Serie B : l'elenco delle amichevoli pre campionato della Malloni. LEGGI l'elenco dei numeri di maglia assegnati ai ... : Suda e corre da ormai otto giorni la nuova Malloni 2018/2019 che si appresta a vivere un Settembre intenso e ricco di avvenimenti interessanti. Primo test amichevole martedì 4 a Senigallia alle ore 18.

Basket - raduno azzurri Della Valle a casa - Michele Vitali arriva il 9 : Con l'arrivo degli azzurri a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno Della Nazionale, è cominciato il training camp 2018. Da oggi e fino al 5 settembre, l'Italia preparerà in Trentino le prime due ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...