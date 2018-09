Avviso di sfratto ai socialisti

huffingtonpost

(Di domenica 9 settembre 2018) "La Svezia patria del multiculturalismo e modello della sinistra, dopo anni di immigrazione selvaggia ha deciso finalmente di cambiare. Ora anche lì dicono no a questa Europa di burocrati e speculatori, no ai clandestini, no all'estremismo islamico. La forte affermazione di Jimmie Åkesson è l'ennesimodiai: a maggio, alle elezioni Europee, completeremo l'opera del cambiamento fondato sui valori del lavoro, della sicurezza e della famiglia". Lo afferma il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, leader della Lega, in una nota.