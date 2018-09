Autostrade | si dimette il commissario del Mit scelto da Toninelli

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi” : “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro“: lo ha scritto su Facebook il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in riferimento al Crollo del ponte Morandi a Genova. L'articolo Crollo ponte ...