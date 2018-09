Autostrade avrà un' altra brutta sorpresa Promette Di Maio

huffingtonpost

: @lorenzhaus @Pgreco_ @stefaniami Si, ma se poi diamo in concessione beni servizi essenziali autostrade che come chi… - IovotonoG : @lorenzhaus @Pgreco_ @stefaniami Si, ma se poi diamo in concessione beni servizi essenziali autostrade che come chi… - alealassi : RT @FrancoBechis: Luigi Di Maio chiede tutti i finanziamenti di Autostrade? Non li avrà se prima Giuseppe Conte non abrogherà una norma di… - VELOSPORT1960 : Ponte Genova, Autostrade: consorzio di imprese con Fincantieri -

(Di domenica 9 settembre 2018) "Il Ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamanoper l'italia, Atlantia e Benetton. Non solo gli toglieremo le concessioni" perché è "una promessa che abbiamo fatto agli italiani, maavrà un'sopresa nei prossimi giorni. Il ponte lo deve ricostruire un'azienda pubblica come Fincantieri, non lo faccio ricostruire a chi lo fa crollare". Lo dice Luigi di, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Econoimico in diretta Facebook da Bari.