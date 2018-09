Auto finisce fuoristrada | muore Davide | team manager del Siracusa Ferito anche il

Auto finisce contro i mezzi parcheggiati. Paura sul lungomare di Grottammare : Grottammare Sono dovuti intervenire i carabinieri, sul lungomare di Grottammare a poca distanza dall'intersezione con via Alighieri, per un incidente ch eha visto protagonista una Opel Corsa finita ...

Auto finisce fuoristrada : muore Davide Artale - team manager del Siracusa Calcio. Ferito anche il portiere : Lutto nel mondo del calcio . Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo , a quindici chilometri da Siracusa : nell'...

Auto finisce fuoristrada : muore Davide Artale - manager del Siracusa. Ferito anche il portiere : Lutto nel mondo del calcio. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: ...

Bolzano : Auto mobilista perde controllo del suv - investe passeggino e finisce nel cimitero : Al volante un novantenne rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in elicottero dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il piccolo nel passeggino , sbalzato in strada bell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso.Continua a leggere

SZ : Auto con 2 ragazzi finisce nel lago - salvati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Auto perde il controllo e finisce contro la fermata del bus : Purtroppo dobbiamo segnalare un incidente avvenuto in Via Tagliamento, nella serata di ieri, intorno alle ore 21, quando una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ...