Atletica | Tamberi super | 2 30 a Pescara

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà ancora spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Atletica – Campionati Assoluti di Pescara - Tamberi presente nell’alto : nel lungo c’è Fabrizio Donato : Tanti big ai Campionati Assoluti di Pescara, Tamberi a caccia della vittoria nell’alto mentre Donato torna nello stadio dove conquistò il primo titolo italiano junior Tanti azzurri sotto i riflettori ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara (7-9 settembre). Nell’alto c’è in pedana il recordman Gianmarco Tamberi che vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che lo ha riportato a quota 2,33 ad Eberstadt dopo il ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : tante sfide a Pescara - ci sono Tamberi e Palmisano. Assenti Tortu e Trost : Lo Stadio Adriatico di Pescara ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera in programma nel weekend del 7-9 settembre. Si torna in pista per uno degli ultimi appuntamenti stagionali a un mese di distanza dai fallimentari Europei, in palio 42 titoli (equamente divisi per sesso). Diversi big azzurri saranno protagonisti nel fine settimana. Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi che ha ascoltato il parere dei suoi fan sui social e ...

Atletica - campionati italiani assoluti a Pescara : c'è anche Tamberi : Domenica pomeriggio ci sarà anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi che ha deciso di partecipare "a furor di...

Atletica - Assoluti Pescara 2018 : ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Lo hanno deciso i tifosi! : “Domenica 9 settembre devo partecipare ai Campionati Italiani Assoluti a Pescara“: con queste parole Gianmarco Tamberi annuncia l’esito del sondaggio lanciato sui social circa una sua partecipazione alla rassegna nazionale di Atletica. L’esito è stato positivo, ed ora a Gimbo non resta che rinunciare alle vacanze per una settimana fino alla gara di salto in alto. Sondaggio molto partecipato: dei 12346 utenti che hanno ...

Atletica – Diamond League : Tamberi terzo a Bruxelles - l’azzurro si arrende solo a Starc e Przybylko : Ottima prestazione di Tamberi nella tappa di Diamond League di Bruxelles, la vittoria va all’australiano Starc Un’altra gara da protagonista ai massimi livelli per Gianmarco Tamberi. l’azzurro conquista il terzo posto nel salto in alto a Bruxelles, in finale della IAAF Diamond League, con 2,31 superato alla prima prova e conferma il suo bel momento dopo il 2,33 di domenica al meeting tedesco di Eberstadt, sfiorato questa sera ...

Atletica - Diamond League 2018 : ultime finali a Bruxelles. Gianmarco Tamberi ottimo terzo (2 - 31 m) - Coleman vola nei 100. Renaud Lavillenie abdica nel salto con l’asta : Cala il sipario sulla Diamond League 2018. A Bruxelles (Belgio) gli ultimi 16 trofei in palio (oltre ad un compenso economico di 50.000 dollari) e tanto spettacolo. Gianmarco Tamberi conferma il proprio stato di forma superando quota 2,30 m per la seconda occasione in cinque giorni (2,33 m a Eberstad). Stavolta Gimbo è costretto ad arrendersi nell’altezza che gli ha permesso il secondo posto al meeting in Germania, fermandosi a 2,31 m. ...

Atletica - Diamond League - Tamberi a Bruxelles : TV Venerdì 31 agosto in diretta su Sky Sport Uno , canale 201 Sky, e Sky Sport Arena , canale 204 Sky, dalle ore 20.00 alle 22.00.

Atletica – Diamond League - Tamberi a Bruxelles : Diamond League: Tamberi a Bruxelles nella notte dei diamanti Ultimi verdetti per la IAAF Diamond League 2018 che chiude i battenti venerdì 31 agosto a Bruxelles dopo quasi quattro mesi di gare e 14 tappe in quattro continenti. La capitale belga ospita la seconda finale del circuito, per decretare altri 16 vincitori. Per l’Italia Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti nel salto in alto. Il primatista italiano è reduce dalla gara di ...

Atletica - Gianmarco Tamberi ruggisce e vola a 2.33 : l’incubo è finito. Secondo posto a Eberstad : Ruggito di Gianmarco Tamberi che ha saltato 2.33 metri a Eberstad (Germania) in un tradizionale meeting di fine stagione. Risultato importante per Gimbo che non superava il muro del 2.30 da due stagioni, dalla magica annata 2016 quando vinse Mondiali indoor ed Europei all’aperto prima di infortunarsi nella notte del record italiano (2.39). Il marchigiano ha superato l’asticella al primo tentativo dopo essersi salvato soltanto alla ...

Atletica - Lampi di Tamberi! A Eberstadt salta 2.33! "Come promesso! : Un pazzo. Scatenato, con tanto di balletto e maglietta tolta e lanciata prima di andare a festeggiare "sotto la curva". E fa bene, Gianmarco Tamberi! Perché nel meeting di solo salto in alto di ...

Atletica – Tamberi torna in alto : 2 - 33 per Gimbo a Eberstadt : Atletica: riecco Gianmarco Tamberi, 2,33 a Eberstadt Gianmarco Tamberi ritorna a salire. Il primatista italiano dell’alto decolla con 2,33 a Eberstadt, in Germania, e il secondo posto nel meeting vinto dall’australiano Brandon Starc a 2,36. Una misura realizzata dall’azzurro alla prima prova, dopo aver superato 2,30 al terzo tentativo. Ma soprattutto il 26enne marchigiano delle Fiamme Gialle riesce a riportarsi su risultati di questo ...

Atletica - Tamberi secondo a Eberstadt : salta 2 - 33 metri : Gianmarco Tamberi ritorna a salire. Il primatista italiano dell'alto salta 2,33 a Eberstadt, in Germania, e il secondo posto nel meeting vinto dall'australiano Brandon Starc a 2,36. Una misura ...