Atletica | Continental Cup 2018 | l’America vince a Ostrava | battuta l’Europa Lasitskene e

Atletica - Continental Cup 2018 : l’America vince a Ostrava - battuta Europa. Lasitskene e Lyles sugli scudi : L’America ha vinto la Continental Cup 2018 di Atletica leggera, competizione riservata ai contingenti per continente e giunta alla terza edizione. A Ostrava (Repubblica Ceca) la formazione rappresentante il Nuovo Mondo si è imposta con un totale di 262 punti sconfiggendo così l’Europa che difendeva il titolo (233), l’Asia (188) e l’Africa (142). Nella seconda giornata di gare spiccano il 10.01 dello statunitense Noah ...

Atletica - Continental Cup : Yohannes Chiappinelli si ripete a Ostrava - terzo nei 3000 siepi : Dopo la medaglia di bronzo agli Europei di Berlino, Yohannes Chiappinelli conquista un altro terzo posto durante la IAAF Continental Cup in corso a Ostrava (Repubblica Ceca). Yoghi, che nel corso dell’estate ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo oltre a quello della rassegna Continentale, completa la prova dei 3000 siepi fermando il cronometro in 8:32.29, “vendicandosi” dello spagnolo Fernando Carro, quarto a quasi un ...

Atletica - Continental Cup : Yohannes Chiappinelli si ripete a Ostrava - terzo nei 3000 siepi : Dopo la medaglia di bronzo agli Europei di Berlino, Yohannes Chiappinelli conquista un altro terzo posto durante la IAAF Continental Cup in corso a Ostrava (Repubblica Ceca). Yoghi, che nel corso dell’estate ha ottenuto diversi piazzamenti di rilievo oltre a quello della rassegna Continentale, completa la prova dei 3000 siepi fermando il cronometro in 8:32.29, “vendicandosi” sullo spagnolo Fernando Carro, quarto a quasi un ...

Atletica - Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4 100 , conclusa ...

Atletica – Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4×100 (conclusa poi con la squalifica del quartetto azzurro), nega a Filippo Tortu la gioia di prendere parte alla Continental Cup, in programma a Ostrava l’8 e 9 settembre. L’azzurro, convocato per correre i 100 metri nella selezione europea, è stato ...

Atletica - Filippo Tortu termina la stagione. Fastidio muscolare - niente Continental Cup : La stagione di Filippo Tortu può considerarsi conclusa. Il primatista italiano dei 100 metri, primo capace di abbattere il muro dei 10 secondi, continua a risentire di un Fastidio muscolare, lo stesso emerso al termine della semifinale della 4×100 degli Europei. Il brianzolo era stato convocato per la Continental Cup, selezionato per rappresentare l’Europa sui 100 metri ma il 20enne purtroppo non potrà essere a Ostrava (Repubblica ...

European Championships 2018 : Italia potenza continentale. Padroni di nuoto e ciclismo - piange l’Atletica. E il medagliere sorride… : Gli European Championships 2018 sono stati letteralmente trionfali per l’Italia che ha chiuso al terzo posto nel medagliere complessivo con 15 ori e addirittura 60 medaglie all’attivo (considerando soltanto le prove seniores). La nostra Nazione ha preceduto corazzate come Francia, Germania e Olanda, confermandosi ancora una volta come una potenza indiscussa in ambito sportivo. Nonostante le difficoltà strutturali, nonostante delle ...

Atletica – Europei 2018 : la mappa della competizione continentale : I luoghi della prossima rassegna continentale (6-12 agosto): lo stadio, l’arena in centro per le qualificazioni del peso e le premiazioni, i percorsi della maratona e della marcia Uno stadio da sogno, denso di ricordi sportivi indimenticabili per il nostro Paese e culla delle imprese di Jesse Owens e Usain Bolt. Un “hub” in centro città per le cerimonie di premiazione, le qualificazioni del peso maschile, le partenze e gli arrivi ...