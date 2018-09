ASTEROIDE 2018 RC VICINO ALLA TERRA Ultime notizie | secondo evento e meno pericoloso di

L' ASTEROIDE 2018 Rc stanotte vicinissimo alla Terra/ Ultime notizie - ecco come vederlo dall'Italia : Un asteroide il 9 settembre sfiorerà la Terra . Pare che questo sarà più vicino della Luna al nostro pianeta e dunque visibile anche a occhio nudo. Potremo osservarlo dall'Italia .(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:39:00 GMT)

Astronomia - doppio spettacolo visibile dall’Italia : l’ASTEROIDE 2018 RC e una “cometa verde” in transito sulla Terra - tutte le INFO utili : doppio spettacolo in cielo: il 9 settembre un asteroide di 50 metri di diametro passerà più vicino della Luna, e sarà seguito il 10 settembre dalla “cometa verde” 21/P Giacobini-Zinner, nel suo passaggio più ravvicinato alla Terra degli ultimi 72 anni. Ecco tutti i dettagli e tutto quello che c’è da sapere sui due eventi astronomici. Come e dove osservare l’asteroide 2018 RC Un asteroide “sfiorerà” la Terra da ...