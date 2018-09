Ascolti TV | Sabato 8 settembre 2018 Mai così Vicini 16 4% | Inghilterra-Spagna 12 7%

davidemaggio

(Di domenica 9 settembre 2018) MaiSu Rai1 Maiha conquistato 2.635.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 l’incontro della Uefa Nations Leagueha raccolto davanti al video 2.182.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Il Risveglio della Follia ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 La Grande Gilly Hopkins ha intrattenuto 910.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 The Hateful Eight ha raccolto davanti al video 856.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 The Transporter totalizza un a.m. di 655.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 334.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove L’Ispettore Barnaby ha raccolto 141.000 spettatori e lo 0.9% di share. Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ha ...