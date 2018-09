Ascolti tv ieri | Mai così vicini vs Uefa Nations League | Dati Auditel 8 settembre 2018

Ascolti tv ieri - Uefa Nations League (Italia – Polonia) vs Rosamunde Pilcher | Dati Auditel 7 settembre 2018 : Tutti davanti alla tv per seguire la prima partita dell’Italia nella Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, venerdì 7 settembre 2018? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1, quanti su Canale 5 per il nuovo capitolo della serie Rosamunde Pilcher e quanti hanno visto la replica di Rocco Schiavone o il film La fidanzata di papà? Nella prima serata di ieri l’offerta televisiva, sui maggiori canali del ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Uefa Nation League (Germania – Francia) | Dati Auditel 6 settembre 2018 : E’ stata una sfida piuttosto importante quella che si è disputata, secondo gli Ascolti tv, ieri sera, giovedì 6 settembre 2018. Su Rai 1 sono anDati in onda, in replica, due episodio dell’amatissima fiction Don Matteo. Su Canale 5, invece, la prima partita del Gruppo 1 della neonata Uefa Nations League. Quanti telespettatori si sono sintonizzati sulle rispettive ammiraglie e quanti, invece, hanno seguito programmi tv sugli altri ...

Ascolti tv ieri - Questione di Karma vs Guerra e Pace | Dati Auditel 5 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 5 settembre 2018: chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Da un lato è andato in onda il film Questione di Karma, dall’altro Guerra e Pace. Quanti telespettatori hanno seguito, invece, la replica della seconda puntata di Rocco Schiavone su Rai 2 o le puntate di Chicago Fire sul canale avversario? Ecco i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 5 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA PER LE 10.00 ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Che vuoi che sia | Dati Auditel 4 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 4 settembre 2018? The Good Doctor, amatissima serie tv, continua a mietere successi oppure no? Il film Che vuoi che sia con Edoardo Leo, in onda su Canale 5, è riuscito nell’impresa di battere la concorrenza? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata con lo share relativo ai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 4 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA PER LE 10:00 ...

Ascolti tv ieri - Mother’s day vs Guerra e Pace | Dati Auditel 3 settembre 2018 : Grande sfida fra Rai 1 e Canale 5. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 3 settembre 2018? Sull’ammiraglia Rai è andato in onda, in prima serata, un bellissimo film con Jennifer Aniston e Julia Roberts intitolato Mother’s day mentre su Canale 5 il secondo capitolo del kolossal Guerra e Pace. Sugli altri canali? Ebbene su Rai 2 i telespettatori hanno potuto assistere ad una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 3 è ...

Ascolti tv ieri - L’Allieva vs Io vi troverò | Dati Auditel 2 settembre 2018 : Grande attesa per i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, domenica 2 settembre 2018. A sfidarsi, in onda sulle ammiraglie avversarie, sono stati: la replica de L’Allieva su Rai 1, ovvero la fiction Rai con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, e il film intitolato Io vi troverò su Canale 5. Chi ha vinto? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata e i risultati degli altri canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 2 settembre ...

Ascolti tv ieri - Le rane con Ficarra e Picone vs Buongiorno Papà | Dati Auditel 1 settembre 2018 : Accesissima sfida fra Rai 1 e Canale 5 per aggiudicarsi la vittoria della prima serata secondo gli Ascolti tv di ieri, 1 settembre 2018. Chi ha vinto fra Le rane con Ficarra & Picone e il film Buongiorno Papà? Ecco tutti i Dati Auditel del primo sabato del mese con anche i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 1 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ARTICOLO IN ...

Ascolti tv ieri - Il matrimonio che vorrei vs Lucio! | Dati Auditel 31 agosto 2018 : Chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5 nella sfida legata agli Ascolti tv di ieri, 31 agosto 2018? Chi ha concluso il mese di agosto in bellezza? Da un lato è andato in onda il film intitolato Il matrimonio che vorrei, dall’altro, invece, Lucio! ovvero il concerto omaggio dedicato all’amatissimo e bravissimo cantautore. Altri programmi, però, hanno cercato di strappare il primato alle due ammiraglie. Ci sono riuscite? Ecco qui di seguito ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Colpa delle stelle | Dati Auditel 30 agosto 2018 : Ormai manca davvero poco al ritorno in tv degli amatissimi programmi che tutti conosciamo. Ecco quindi tutti i Dati Auditel inerenti ad una delle ultime sfide estive a base di repliche, serie e film. Chi ha vinto fra Don Matteo, amatissima fiction di Rai 1, il film Colpa delle stelle su Canale 5, Rosewood su Rai 2 e l’ultimo atto del Battiti Live su Italia 1? Vediamo cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 30 agosto 2018. Ascolti tv ieri, 30 ...

Ascolti tv ieri - SuperQuark vs Guerra e Pace | Dati Auditel 29 agosto 2018 : Ultima puntata di SuperQuark contro la prima puntata della serie tv prodotta dalla BBC Guerra e Pace. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 29 agosto 2018? Chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Quanti telespettatori hanno seguito, invece, la replica di Rocco Schiavone su Rai 2 o le puntate di Chicago Fire su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri. Ormai siamo giunti a fine agosto. Presto i programmi estivi lasceranno il posto ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs La peggior settimana della mia vita | Dati Auditel 28 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 28 agosto 2018? The Good Doctor, amatissima serie tv in onda su Rai 1, ha, ancora una volta, conquistato la vittoria della prima serata? Quanti, invece, hanno riso davanti al film La peggior settimana della mia vita con protagonista Fabio De Luigi? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre per seguire le altre trasmissioni? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti ...

Ascolti tv ieri - Big Wedding vs Il 7 e l’8 | Dati Auditel 27 agosto 2018 : Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, 27 agosto 2018, la prima serata televisiva? Su Rai 1 è andato in onda il film Big Wedding con attori del calibro di: Robert De Niro, Katherine Heigl, Amanda Seyfried e Robin Williams. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film con Ficarra & Picone intitolato Il 7 e l’8. Quanti telespettatori, invece, ai due contendenti, hanno preferito i programmi in onda sugli altri canali? Ecco tutti i ...

Ascolti tv ieri - L’Allieva vs Ultimo-L’occhio del falco | Dati Auditel 26 agosto 2018 : Nuova accesissima sfida fra le repliche di due fiction molto amate. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 26 agosto 2018? Su Rai 1 è andata in onda L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Canale 5, invece, Ultimo – L’occhio del falco, ovvero la seconda puntata della serie con Raoul Bova. Chi ha vinto? Settimana scorsa l’ammiraglia Rai ha avuto la meglio sugli avversari. Bando alle chiacchiere dunque, ecco tutti ...

Ascolti tv ieri - Italo vs Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo| Dati Auditel 25 agosto 2018 : Ultimo sabato di agosto, prima del ritorno in tv dei principali programmi ecco una delle ultime sfide estive. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 25 agosto 2018, in merito al match fra il film Italo e la replica del concerto di Umberto Tozzi intitolato 40 anni che ti amo? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi proposti in prima serata? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ...