Arriva la pillola che fa dimagrire | così blocca la fame e fa perdere peso

Addio palestra e cibi light : Arriva la (vera) pillola dimagrante : Se fino ad oggi le pillole dimagranti non avevano sortito quei miracoli sperati e annunciati, adesso un farmaco inibitore dell’appetito, il “Lorcaserin” (noto negli Usa come Belviq) ha superato i test della Food and Drug Administration americana, essendo stato dimostrato che non ha effetti collaterali sul cuore e lostato mentale dei pazienti. Sono stati infatti effettuati test su 12mila persone obese, in quasi 4 anni, e molti ...