Arriva la nuova serie Elite su Netflix | ci saranno anche star di ' Casa di carta'

Grey's Anatomy : nella nuova stagione Arriva il primo chirurgo LGBT : C'è grande attesa per il ritorno di Grey's Anatomy , la serie medica di Shonda Rhimes che arriverà negli States il prossimo 27 settembre ancora una volta sulle frequenze della ABC. Si taglia il ...

Ama - Arriva la nuova tegola : 'Gli stipendi sono a rischio' : Allarme rosso in Ama, a rischio il pagamento degli stipendi. Il bilancio 2017, varato dal Cda ad aprile, ancora non è stato approvato dall'assemblea dei soci, cioè da Roma Capitale. Ormai la frattura ...

“Una nuova vita”. Omicidio Loris Stival : per Veronica Panarello Arriva la svolta : Sarebbe stata Veronica Panarello, già prima di essere condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per l’Omicidio del figlio, Loris Stival, a chiedere di essere trasferita dal carcere di Piazza Lanza a Catania al penitenziario Le Vallette di Torino. A riportare l’indiscrezione è il settimanale ”Giallo”, secondo cui la Panarello sarebbe ora proiettata sul suo futuro. La donna vuole ripartire da zero e nel carcere di ...

Vuelta a España 2018 : Arriva la fuga bidone! Attacca Vincenzo Nibali - Herrada nuova maglia rossa! Tappa a Geniez : La dodicesima frazione della Vuelta a España premia per l’ennesima volta il coraggio dei fuggitivi. Vince il francese Alexandre Geniez in una volata a quattro davanti all’olandese Dylan Van Daarle. Il plotone gestisce male il distacco dagli uomini al comando, concedendo allo spagnolo Jesus Herrada di strappare la maglia rossa dalle spalle di Simon Yates. Il corridore della Cofidis è dunque il nuovo leader della generale. Una fuga ...

Discovery Italia - presentati i palinsesti : tutte le novità della nuova stagione. Sul Nove Arriva Virginia Raffaele con “Come quando fuori piove” : Saviano, Crozza, le Olimpiadi, Cannavacciuolo, le ricette di Benedetta Parodi e le “confesssioni” di Peter Gomez. Sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Discovery Italia, che si annuncia ricca di novità. Una su tutte, l’esordio di Virginia Raffaele sul Nove il 12 settembre con “Come quando fuori piove“, dove interpreta quattro donne completamente diverse. Le protagoniste viaggiano in ...

Nuova Fiat 124 Spider : le novità del restyling Arrivano dagli USA [FOTO] : La rinnovata due posti scoperta della Casa del Lingotto viene proposta in anteprima negli Stati Uniti L’aggiornamento dedicato alla Fiat 124 Spider viene proposta in anteprima sul mercato nord americano dove viene distribuita negli allestimenti Classica, Lusso e Abarth. Il restyling della due posti convertibile guadagna il sistema di infotainment Fiat Connect 7.0 abbinato ad uno schermo da 7 pollici ed all’impianto audio Bose. La versione ...

Vuelta a España 2018 : Arriva la doppietta di Benjamin King - Yates nuova maglia rossa. Soffre Fabio Aru : Primo grande momento di svolta per la Vuelta a España 2018: la nona frazione, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla, prevedeva un durissimo arrivo in salita a precedere il giorno di riposo. Doveva esserci la grande sfida tra i big, invece ancora una volta l’incertezza ha regnato sovrana. A realizzare l’impresa è stato un super Benjamin King (Dimension Data): lo statunitense, in grandissima forma, agguanta il secondo successo ...

Le tre tappe del Carroccio per Arrivare alla nuova Lega : Ci sono tre passaggi scolpiti nella road map della nuova Lega, o meglio di ciò che nascerà dalle ceneri della storica creatura fondata da Umberto Bossi. Il primo è la sentenza del Tribunale del Riesame, fissata per mercoledì prossimo, che deciderà sulla richiesta della procura di poter sequestrare tutte le somme che in futuro arriveranno sui conti correnti della Lega fino ad arrivare a quota 49 milioni di euro. Una decisione che farà da ...

Le tre tappe del Carroccio per Arrivare alla nuova Lega : Il secondo è il congresso fondativo dell'eventuale nuova formazione politica, da svolgersi prima delle elezioni Europee. Il terzo il voto del prossimo anno per il parlamento di Strasburgo che ...

Ecco Arrivare la terza competizione europea per club : pronta la nuova “Coppa delle Coppe” [INFO e DETTAGLI] : Indiscrezione clamorosa del giornale tedesco Bild: Ecco arrivare la terza competizione europea per club che affiancherà Champions League ed Europa League. Il nuovo torneo inizierà dal 2021 e vedrà la partecipazione di 32 squadre. La Champions continuerà a essere giocata con 32 club mentre l’Europa League passerà da 48 a 32 società. Alle 16 escluse da quest’ultimo torneo si andranno ad aggiungere altre 16 per andare a formare la terza ...

'The Haunting of Hill House' - su Netflix la nuova serie horror Arriva ad ottobre : Su Netflix sarà visibile del 12 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, 'The Haunting of Hill House', la nuova serie tv horror, una produzione originale Netflix, di Mike Flanagan con ...

Arriva la nuova BMW Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...