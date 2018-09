“Arrestato” Altro incubo per il campione | cosa ha fatto stavolta In Italia lo

caffeinamagazine

(Di domenica 9 settembre 2018) Saperci fare con i piedi, purtroppo non può essere la sola qualità che ti salva nella vita. In alcuni casi ti fa sicuamente svoltare il conto in banca, ma se non hai una buona testa fuori dal campo, ecco qua che i guai arrivano a pioggia. Chiedere ad esempio a Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus, il quale è finto di nuovo agli onori delle cronache per qualdi extra calcistico. E non è la prima volta… L’ex attaccante di Juventus e Arsenal è stato accusato da un tassista. L’uomo sostiene che il giocatore gli ha fratturato la mandibola nella notte tra sabato e domenica al termine di una pesantissima litigata. E Bendtner per questo è stato arrestato dalla polizia. La vicenda è stata svelata dal portale danese ‘Ekstra Bladet’ che ha interpellato anche Rasmus Korchin, il portavoce della compagni di taxi, la Dan Taxi, per cui lavora il tassista aggredito dal ...