Anticipazioni Una Vita | Pablo dichiara il suo amore a Leonor e muore

Anticipazioni Una pallottola nel cuore 3 - prima puntata : nel cast anche Sergio Assisi : A distanza di due anni, torna in televisione la tissima fiction Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti nei panni del mitico giornalista Bruno Palmieri [VIDEO]. Quest'ultimo, ancora una volta, sara' a caccia di nuove storie da raccontare e indagare. Accanto a lui ritroveremo la figlia interpretata da Francesca Inaudi. È stata confermata la presenza dell'intero cast , ma ci saranno anche delle new-entry tra cui Sergio Assisi e Mariella ...

Una Vita - Anticipazioni : Arturo inganna Simon e lo convince della morte di Elvira : Una Vita I Valverde diventano sempre più protagonisti nelle trame di Una Vita , e anche nelle prossime puntate al centro della scena ci sarà il dolore di Simon , che non si arrende alla morte di Elvira e continua a sperare che la donna sia viva. Il padre di Elvira , però, troverà il modo di inganna rlo, usando Nemesio, convinto così di liberarsi definitivamente di lui. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Una Vita : anticipazioni lunedì 10 ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : un nuovo personaggio arriva ad Acacias - è Diego Alday : La morte di Cayetana avrà le sue conseguenze nella soap di Aurora Guerra. Già abbiamo capito che la nuova dark lady sarà Ursula, ma ad Acacias arriverà anche un altro protagonista che molto scombussolerà le trame. Diego Alday giungerà nel ricco quartiere spagnolo durante la puntata 583, quando anche Mauro e Teresa se ne saranno andati per raggiungere Antibes e vivere tranquilli la loro Vita familiare. Che succederà con il nuovo ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018 : anticipazioni puntata 553 di Una VITA di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018 : Martin sta fingendo di essere Antoñito e Ramon e Trini cercano di convincere Veracruz di stare cercando la persona sbagliata; l’uomo sembra cascarci, ma poi Martin lo fa cadere dalle scale e così l’investigatore deve fermarsi per due giorni in casa Palacios. Simon riceve una lettera da Nemesio, presunto superstite del naufragio, il quale intende ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA scopre qualcosa su URSULA : Tra fine settembre e inizio ottobre 2018, i telespettatori italiani di Una Vita faranno la conoscenza di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la nuova protagonista della telenovela. Rinchiusa per anni in un manicomio dalla madre URSULA (Montserrat Alcoverro), la ragazza si rivelerà fondamentale nel momento in cui Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) insinuerà nel commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) il sospetto che sia stata la terribile ...