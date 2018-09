Anticipazioni Una pallottola nel cuore 3 | prima puntata | nel cast anche Sergio Assisi

Blastingnews

: Anticipazioni Una Vita Pablo dichiara il suo amore a Leonor e muore: - notizie_star : Anticipazioni Una Vita Pablo dichiara il suo amore a Leonor e muore: - Valetinista98 : RT @Bellacanzoneit: Avvistati BENJI E FEDE sul set di CHE DIO CI AIUTI! Ecco una foto in anteprima ?? - inlovewithfed : RT @Bellacanzoneit: Avvistati BENJI E FEDE sul set di CHE DIO CI AIUTI! Ecco una foto in anteprima ?? -

(Di domenica 9 settembre 2018) A distanza di due anni, torna in televisione la tissima fiction Unanel3 con Gigi Proietti nei panni del mitico giornalista Bruno Palmieri VIDEO. Quest'ultimo, ancora una volta, sara' a caccia di nuove storie da raccontare e indagare. Accanto a lui ritroveremo la figlia interpretata da Francesca Inaudi. È stata confermata la presenza dell'intero, ma ci sarannodelle new-entry tra cuie Mariella Valentini. SpoilerUnanel3: Bruno indaga sulla morte dell'ex di sua figlia Ladi Unanel3 andra' in onda martedì 11 settembre su Rai Uno alle ore 21.25 circa e si intitolera' 'Il rogo di Casal di Pietra'. La fiction riparte cinque anni dopo l'operazione alche il cronista ha effettuato per rimuovere la. Bruno si ritrovera' a indagare su una misteriosa inchiesta ...