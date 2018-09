Blastingnews

: Anticipazioni U&D Luigi Mastroianni ha messo a rischio il suo trono per la 'collega' Mara: - notizie_star : Anticipazioni U&D Luigi Mastroianni ha messo a rischio il suo trono per la 'collega' Mara: - notizie_star : Anticipazioni U&D, Luigi voleva lasciare il trono per la Fasone i due sono usciti insieme: - erikabibbix : ho letto le anticipazioni di u&d e mastroianni ha già fatto un teatrino ridicolo ottimo -

(Di domenica 9 settembre 2018) Colpo di scena inatteso nel corso della seconda registrazione di Uomini e donneclassico di questo pomeriggio, durante la qualeMastroianni ha rivelato la sua intenzione di voler abbandonare il. Ad inizio trasmissione, infatti, il nuovo tronista non ha fatto il suo ingresso in studio, lasciando tutti senza parole. Poco dopo la De Filippi, così come riportato sulle pagine di 'News U&D', ha svelato cheha passato una settimana turbolenta in quanto stava meditando la possibilita' diilper tornare a vestire i panni di corteggiatore, questa volta però della bella Mara. VIDEO Spoiler Uomini e donne,pazzo di Mara ma poi ci ripensa La nuova tronista siciliana, infatti, ha fatto breccia nel cuore di, il quale ha confessato alla redazione che tra tutte le corteggiatrici arrivate in studio durante la prima registrazione, colei che ...