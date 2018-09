Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Misano di MotoGP

MotoGP - GP San Marino 2018 : Andrea Dovizioso vince in solitaria! Marquez amministra - Lorenzo spreca. Valentino Rossi 7° con una Yamaha in crisi : Andrea Dovizioso (Ducati) è profeta in patria e vince il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. il romagnolo, infatti, vince sul tracciato di Misano dopo una prova impeccabile, nella quale ha preso il comando nelle prime fasi, per non lasciare scampo ai rivali fino alla fine. Un successo che mancava al forlivese dalla gara di Brno e che rappresenta la prima per “Desmo Dovi” sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Alle sue ...

MotoGP - GP Misano. Warm up : 1° Marc Marquez - 2° Andrea Dovizioso - 3° Jorge Lorenzo : I tempi del Warm up 1 M. Marquez 1:32.536 2 A. Dovizioso +0.028 3 J. Lorenzo +0.179 4 C. CRUTCHLOW +0.441 5 J. MILLER +0.532 6 D. PEDROSA +0.564 7 M. VIÑALES +0.639 8 A. IANNONE +0.654 9 A. BAUTISTA +...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano : “La moto c’è - siamo veloci. Grande miglioramento” : Andrea Dovizioso è uno dei grandi favoriti per la vittoria del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale motoGP che si disputa a Misano. Il forlivese dovrà però scattare dalla quarta posizione visto che non è riuscito a rispondere al compagno di squadra Jorge Lorenzo, autore di una pregevole pole position con tanto di record della pista davanti a Jack Miller e Maverick Vinales. Il pilota della Ducati sembra comunque avere il mezzo giusto per ...

MotoGP - GP Misano. Libere 3 : 1° Johann Zarco - 2° Jack Miller - 3° Andrea Dovizioso : I tempi delle Libere 3 1 Zarco 1'32.788 2 Miller 1'32.861 3 Dovizioso 1'33.278 4 MARQUEZ 1'33.322 5 CRUTCHLOW 1'33.366 6 RINS 1'33.554 7 MORBIDELLI 1'33.600 8 PEDROSA 1'33.689 9 SYAHRIN 1'33.743 10 ...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano 2018 : “Contento dei tempi ma condizioni strane - Michelin sensibili” : Andrea Dovizioso è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha dominato entrambe le sessioni in programma questo venerdì, realizzando sempre il miglior tempo con apparente facilità. Il pilota della Ducati è così riuscito a precedere il compagno di squadra Jorge Lorenzo mentre Valentino Rossi e Marc Marquez sono attardati: ottimi segnali in vista delle qualifiche e ...

MotoGp – Dovizioso in testa nelle Fp2 - ma il venerdì di prove a Misano non soddisfa Andrea : “sensazioni per nulla buone” : Dovizioso soddisfatto a metà al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di San Marino: le parole del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è l’uomo di giornata a Misano: il ducatista ha chiuso in testa alla classifica entrambe le sessioni di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante i risultati però il campione forlivese non è del tutto soddisfatto del suo venerdì di prove a causa ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso domina le prove libere 2 - doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo : Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso parte forte nella FP1 su Crutchlow e Vinales - lontani Marquez e Rossi : Messa alle spalle la pioggia del fine settimana di Silverstone, si è tornati finalmente in pista a Misano, per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP 2018. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli il sole l’ha fata da padrone (anche se il meteo non è per niente tranquillizzante per quanto riguarda le giornate di oggi e domani) e ha visto Andrea Dovizioso (Ducati) partire con il piede giusto, toccando ...

MotoGP - Andrea Dovizioso si racconta in esclusiva per il GP di Misano : 'Noi Ducati andremo forte' : "Talent time" dedicato all'italianità della Ducati con Andrea Dovizioso che si scalda con una domanda di Giovanni Zamagni. Alla richiesta di fare un paragone con la Formula 1, "chi è Vettel e chi ...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano : “Voglio migliorarmi - ci siamo confermati su tante piste. Test positivi e in gara…” : Andrea Dovizioso punta a un risultato di assoluto prestigio nel GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il pilota della Ducati è reduce dai buoni risultati ottenuti nelle ultime gare e vuole fare la differenza nella gara di casa: la moto di Borgo Panigale sembra altamente prestazionale e partirà con i favori del pronostico in vista della gara. Durante la conferenza stampa della vigilia, il forlivese ...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano : “Siamo competitivi - vogliamo qualcosa più del podio”. Jorge Lorenzo : “Gara combattuta” : Le Ducati partiranno con tutti i favori del pronostico per il GP di San Marino che si correrà nel weekend a Misano. Le Rosse, dopo aver trionfato a Brno e in Austria a cui è seguita la non disputata della prova di Silverstone, cercano la terza vittoria consecutiva ma ovviamente se la dovranno vedere con Marc Marquez e un ritrovato Valentino Rossi. Le moto di Borgo Panigale sembrano in grande forma, proprio come i due piloti che saranno ...

MotoGP - Silverstone. Andrea Dovizioso e Davide Tardozzi : 'Riunione piloti - nessuno ci ha informato' : Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, infatti, Andrea Dovizioso ha dichiarato di non essere stato convocato a quella riunione. Eppure il compagno in Ducati Lorenzo c'era, com'è possibile che non sia ...

MotoGp – Dovizioso non ci sta! Lo sfogo di Andrea a Silverstone : “riunione? Nessuno mi ha avvisato” : Dovizioso non nasconde tutto il suo disappunto per quanto accaduto questo pomeriggio a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però Nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha permesso ai piloti di ...

MotoGP - GP Silverstone. Warm up : 1° Maverick Vinales - 2° Andrea Dovizioso - 10° Valentino Rossi. Gara alle 12 : 30 : Maverick Vinales alla ricerca del riscatto. Il pilota spagnolo è il più veloce nel Warm up di Silverstone, anticipato rispetto alla normale programmazione per consentire ai piloti della MotoGP di ...