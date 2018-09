Andrea Damante | Giulia De Lellis e Sonia | Lidia Vella dice la sua

Uomini e Donne - Alessandro Calabrese contro Andrea Damante : "Giulia De Lellis è una persona fantastica" : Polemica riaperta su Andrea Damante e tradimenti sospetti denunciati qualche giorno fa da Alessandro Calabrese. L'ex concorrente del Grande Fratello ha iniziato a rispondere alle domande dei suoi followers parlando, in particolar modo, della sua amicizia con Giulia De Lellis: "È una persona fantastica e lo dico perché lo so senza social, ma di vita reale". Ma ci sono dichiarazioni contro il suo storico ex: "Io non ho fatto nessun nome, ...

Alessandro Calabrese contro Andrea Damante / "Giulia De Lellis? Dopo quello che è successo si è salvata!" : Alessandro Calabrese torna a parlare della rottura tra Andrea Damante e Giulia. "La De Lellis? Dopo quello che è successo si è salvata!" E su Lidia Vella confessa...(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Andrea Damante e Marco Cartasegna pescati insieme : vita da single : Andrea Damante insieme a Marco Cartasegna dopo la fine delle loro love-story: vita da single tra ex tronisti di Uomini e Donne Andrea Damante e Marco Cartasegna hanno in comune molte cose, anche se non si direbbe. Il primo dettaglio che li accomuna è proprio quello di essersi seduti entrambi sul trono di Uomini e […] L'articolo Andrea Damante e Marco Cartasegna pescati insieme: vita da single proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante - Giulia De Lellis confessa : nuove dichiarazioni sulla loro rottura : Giulia De Lellis torna a parlare della fine della storia con Andrea Damante: le ultime dichiarazioni di lei È ormai finita da diverso tempo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis eppure, ad oggi, la loro storia continua a fare notizia sui giornali e i siti di gossip. Gli ultimi a chiedere all’ex corteggiatrice di […] L'articolo Andrea Damante, Giulia De Lellis confessa: nuove dichiarazioni sulla loro rottura proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis mette in pausa l’amore e parla di Andrea Damante : Andrea Damante, Giulia De Lellis volta pagina: le sue parole Giulia De Lellis in questi giorni a Venezia per il Festival del cinema è stata raggiunta da Vanity Fair, che l’ha intervistata chiedendole le sue ultime emozioni in merito alla sua esperienza sul red carpet e ovviamente in merito alla sua vita privata. L’ex fidanzata di Andrea Damante lo ha prima di tutto ringraziato per il complimento che le aveva fatto quache giorno fa: ...

Andrea Damante al Festival di Venezia : "Sono single!" : Andrea Damante ha sfilato sul red carpet della 75° Mostra del Cinema di Venezia : l'ex tronista di Uomini e Donne è stato interrogato circa i rapporti che lo legano alla bella ragazza che lo ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia/ Andrea Damante incantato dall’ex fidanzata - lei replica… : Giulia De Lellis sul red carpet del Festiva di Venezia indossa un abito Blumarine. Bellissima incanta anche Andrea Damante a cui decide di non rispondere pubblicamente(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:41:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Venezia : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono fra i protagonisti del Festival di Venezia. I due ex hanno sfilato sul red carpet ad un giorno di distanza, rischiando di incontrarsi per la prima volta, dopo tanto tempo, davanti ai flash dei fotografi. Il primo a sbarcare al Lido è stato Andrea Damante, elegantissimo e affascinante in smoking, poco dopo è stata la volta di Giulia De Lellis, che ha incantato tutti con un abito rosso fuoco di Blumarine. Gli ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea Damante VIDEO : VIDEO Giulia De Lellis al Festival di Venezia parla di Andrea Damante Giulia De Lellis ha replicato all’ultimo complimento di Andrea Damante. Al Festival di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet come testimonial Bluemarine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ringraziato il Deejay veronese. Solo qualche giorno fa, sempre in Laguna, Damante aveva […] L'articolo Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea ...

Alessandro Calabrese : ‘Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con un’ex tronista’ : Si torna a parlare dei ‘Damellis’. Dopo il gossip secondo cui Andrea Damante avrebbe voltato pagina con una nuova fiamma (QUI chi è), il popolo del web è in fermento perché è stato rivelato il presunto motivo per cui l’ex tronista e Giulia De Lellis si erano lasciati. A svelarlo è stato Alessandro Calabrese, concorrente del GF14 e corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e donne. In una serie di Instagram story il romano parla ...

Andrea Damante : "La ragazza in foto è una mia cara amica - sono single". E su Giulia De Lellis... : Andrea Damante ieri ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia. In questa occasione l'ex tronista di Uomini e donne è stato interpellato sulle foto recentemente pubblicate dal settimanale Spy nelle quali lo si vede su una barca in compagnia di una bella moretta. Secondo la rivista trattasi di Sharon Filograsso. Ma la ragazza sarebbe stata confusa con un'altra, almeno stando a quanto fa sapere Damante:Quella nelle foto (pubblicate dal ...

Andrea Damante : "La ragazza in foto è una mia cara amica - sono single". E su Giulia De Lellis : Andrea Damante ieri ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia. In questa occasione l'ex tronista di Uomini e donne è stato interpellato sulle foto recentemente pubblicate dal settimanale Spy nelle quali lo si vede su una barca in compagnia di una bella moretta. Secondo la rivista trattasi di Sharon Filograsso. Ma la ragazza sarebbe stata confusa con un'altra, almeno stando a quanto fa sapere Damante:Quella nelle foto (pubblicate ...

Andrea Damante spiega chi è Sharon e fa un complimento a Giulia De Lellis : Andrea Damante: cosa ha detto su Sharon e le foto sul settimanale Spy Andrea Damante ha finalmente commentato le foto che lo immortalano sull’ultimo numero di Spy. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rimarcato di essere ancora single, dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. A Tabloit ha spiegato che la […] L'articolo Andrea Damante spiega chi è Sharon e fa un complimento a Giulia De Lellis proviene da ...

Giulia De Lellis addio? Andrea Damante pizzicato in barca con la nuova fidanzata. Ecco chi è : E pare proprio che la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia giunta definitivamente al capolinea. Il dj veneto sarebbe stato pizzicato dal settimanale Spy in barca, in compagnia...