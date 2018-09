Alpinista muore sul Monte Rosa travolto dalle pietre

Alto Adige - muore Alpinista tedesco : 19.30 Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige dove un alpinista tedesco di 55 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto per 200 metri durante un'escursione sul Monte Cevedale a quota 3.757 mt. (gruppo Ortles-Cevedale, nelle Alpi Retiche meridionali). L'uomo era con altri tre compagni di cordata quando, sotto i loro piedi ha ceduto il balcone di roccia. Il corpo è stato recuperato in un crepaccio alle pendici del monte dal Soccorso Alpino. ...

Incidenti in Montagna : Alpinista 76enne muore nel Cuneese : Questa mattina un alpinista è morto: è precipitato da una parete della Serriera dell’Autaret, in Valle Stura, nel Cuneese. Il 76ene è caduto per cause ancora da accertare da 2500 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni di cordata, rimasti illesi e soccorsi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. I tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in Montagna : Alpinista muore sulle Torri del Vajolet : Incidente sulle Torri del Vajolet, nel gruppo del Catinaccio: un alpinista è precipitato ed è morto. L’uomo, questa mattina sarebbe precipitato per 50 metri. Sul posto il soccorso alpino, i carabinieri e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sulle Torri del Vajolet sembra essere il primo su Meteo Web.

Monte Bianco - muore Alpinista italiano : 21.07 Un alpinista italiano di 36 anni, che scalava da solo la parete nord delle Grandes Jorasses nel massiccio del Monte Bianco, è morto dopo una caduta di 600 metri. E' avvenuto allo sperone Walker, una via fra le più note della parete nord delle Grandes Jorasses, alla frontiera tra Italia e Francia. Lo fa sapere la Gendarmeria di Chamonix spiegando che "l'uomo saliva in solitaria senza essere assicucurato. Una cordata che passava sotto di ...

Alpinista precipita e muore sul Cervino : 20.47 Un Alpinista di 28 anni di Arezzo è morto a quota 3700 metri, dopo una caduta di alcune centinaia di metri mentre stava facendo il passaggio del 'Enjambee', a valle della Capanna Carrel sul Monte Cervino. Le cause dovranno essere appurate dalle autorità competenti e da quanto ricorderà l'amico, un coetaneo aretino, che era partito con lui e che si trovava insieme al momento dell'incidente. A dare l'allarme è stato proprio il compagno ...

Alpinista novese muore sulle Dolomiti mentre scala la Piccola Cima : BELLUNO - Un Alpinista di origini novesi è morto in un incidente sulle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti. La vittima è Giulio Campastro, 47 anni. L'uomo stava scalando da solo la Piccola Cima , 2.

Dolomiti - muore Alpinista tedesco in seguito a una caduta : Un alpinista tedesco è morto precipitando dalle Pale di San Martino, sulle Dolomiti orientali. L'uomo stava percorrendo in cordata la via Langes quando è precipitato per una trentina di metri urtando ...

