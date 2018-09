Allerta Di Maio a Salvini | “Stiamo attenti qualcuno vuole far cadere il nostro Governo”

blogitalia.news

(Di domenica 9 settembre 2018) Die la telefonata a: attento alla spallata, vogliono il M5S con il Pd «Tu lo sai già che io sono d’accordo con te, come lo sono quasi sempre. Ma smettiamola di pensare che la questione ora riguardi me, te, la Diciotti, l’immigrazione, i magistrati… L’abbiamo capito entrambi che qua è in corso un’operazione seria per dare la spallata algoverno e spingere il Movimento Cinque Stelle a fare una maggioranza col Pd sull’onda dell’emergenza per approvare la legge di stabilità e per tranquillizzare l’Europa… Se andiamo avanti di questo passo, quella manovra riuscirà. Io così non reggo più». Mentre viaggia verso Cernobbio — dove proverà a tamponare mediaticamente i toni furibondi dell’assalto alla magistratura di ieri l’altro — Matteopensa e ripensa alle parole che, nella notte tra venerdì e sabato, ha ascoltato dalla viva voce di Luigi di. Lo ...