Alla Mostra del Cinema di Venezia assegnato il Premio Persefone a Giulio Base

Argentina - Icardi : 'Giusto che Messi si prenda una pausa dAlla nazionale. Io qui non ho ancora dimostrato niente' : Dopo l'esclusione da parte di Sampaoli, che gli è costata il Mondiale in Russia, Mauro Icardi è tornato in nazionale Argentina . Per l'attaccante dell'Inter è arrivata la chiamata del ct Scaloni, che ...

L'aria pura 'raccolta' a Misurina spruzzata con lo spray Alla Mostra : 'Start up sensoriale' : Chiara è laureata in studi europei, una interfacoltà specialistica fra economia, giurisprudenza e lingue: lo sbocco naturale sarebbe la carriera diplomatica. 'Ho avuto esperienze in organizzazioni ...

«Put...a - fai schifo» - giornalista in sala insulta la regista di The Nightingale al termine della proiezione Alla Mostra di Venezia : 'Vergogna put...a, fai schifo' . Un urlo che ha spezzato il clima della sala della 75Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione di The Nightingale . Insulti improvvisi lanciati nei ...

Lunar City parte da Venezia : oggi Alla Mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

Lunar city - così presto abiteremo sulla Luna : gli astronauti Nespoli e Vittori testimonial del docufilm Alla Mostra del Cinema di Venezia ... : Dopo gli astronauti americani sul grande schermo - protagonisti del film the First Man sulla conquista della Luna con l'epopea di mezzo secolo fa delle missioni Apollo - ecco alla Mostra del Cinema di ...

C'è la Provvidenza dietro gli applausi Alla Mostra per Sergio Rubini : Fuori concorso, nelle sezioni "Cenerentola" come "Le giornate degli autori", di tanto in tanto a Venezia esplodono i "casi". Per "Il bene mio" di Pippo Mezzapesa, applaudito a perdifiato, oggi al Lido corre il passaparola del "film imperdibile". C'è l'idea, c'è una sceneggiatura coi fiocchi, c'è un Sergio Rubini in stato di grazia. Un film che ti fa sperare, non solo nel futuro del nostro cinema, ma di questo ...

Fabio Rovazzi Alla Mostra del Cinema di Venezia fa ciò che vuole con Albano : Fabio Rovazzi, autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, ...

'Monrovia - Indiana'. Il Midwest che vota Trump Alla Mostra di Venezia : È un piccolo mondo che si autocontiene". Sulla scelta di Monrovia, Wiseman spiega di averla "trovata per caso tramite un amico che aveva parenti di sei generazioni lì. Le location? Mi sono fatto ...

Genova - un nuovo video mostra il camion Basko scampare Alla tragedia di Ponte Morandi : Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi , a Genova, e rivela come il camion verde Basko , diventato uno dei simboli della tragedia ...

Inaugurazione mostra artista coreana Alla Fornace di Albissola : Yang Sil Lee, terracotte coreane' è il titolo della mostra in programma da venerdì 7 settembre a domenica 7 ottobre alla Fornace Alba Docilia di Albissola Marina. Nel mese dedicato agli stranieri, l'...

Venezia. Dora Romano Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica : La ricordiamo al cinema nel ruolo di Madame Baldini, moglie di Dustin Hoffman nel film “Profumo – Storia di un

Alla Mostra il film del fumettista Gipi : 'Vi racconto la vera storia del ragazzo più felice del mondo' : Nella sezione Sconfini, del Festival del cinema di Venezia, passa il nuovo film del fumettista italiano Gipi, 'Il ragazzo più felice del mondo', che indaga tra finzione e realtà su un giovane fan di ...

Russia mostra i muscoli : “Esercitazione senza precedenti a Vostok-2018”. E nel Mediterraneo 26 navi davanti Alla Siria : Nelle prossime settimane l’attenzione degli esperti militari sarà centrata sulla Russia e le sue consistenti esercitazioni militari. In particolare sarà Vostok-2018, in programma tra l’11 e il 15 settembre nella regione di Trans-Baikal, ai confini orientali della Federazione, a destare il maggior interesse, vista la portata “senza precedenti” delle forze in campo e la simbologia legata a tali manovre. Parteciperanno all’evento anche contingenti ...

Torna la Sala Web Alla 75. Mostra di Venezia. Una selezione di 18 lungometraggi di Orizzonti - Biennale College – Cinema - Sconfini e Fuori Concorso : Una selezione di 18 lungometraggi, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso, formano il ricco programma in prima mondiale della Sala Web della 75. Mostra di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dallaBiennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Dopo il grande ...