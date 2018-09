ALITALIA Dai numeri all' opzione cinese | tutte le soluzioni sbagliate per Alitalia

ilsussidiario

(Di domenica 9 settembre 2018) Alla nostra compagnia aerea servono meno annunci e più decisioni. Perché in un semestre in cui gli altri vettori hanno guadagnatoha perso ancora 315 milioni. ANDREA GIURICIN(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:03:00 GMT)/ La strategia della rinascita non passa dal ponte di Genova, di G. Gazzoli/ Un nuovo spreco di soldi pubblici per conquistare voti, di A. Giuricin