Alibaba | Jack Ma prepara la successione alla guida del colosso e-commerce

Jack Ma lascia la guida di Alibaba : 'Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia' : Il 10 settembre compira' 54 anni e come regalo di compleanno si regalera' la liberta'. Jack Ma, fondatore e presidente del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba, ha annunciato al mondo che da lunedì lascera' la guida della sua creatura, fondata nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou e che lo ha portato ad essere oggi l'uomo più ricco della Cina con un patrimonio che si aggira sui 40 miliardi di dollari. A discapito della sua giovane eta', ...

Jack Ma lascia Alibaba : "Non voglio morire nel mio ufficio - voglio morire sulla spiaggia" : Jack Ma, cofondatore e presidente esecutivo di Alibaba, il colosso cinese dell'ecommerce da 420 miliardi di dollari, intende lasciare la società il prossimo 10 settembre. Lo scrive il New York Times, precisando che Ma si dedicherà ad attività filantropiche, seguendo le orme del fondatore di Microsoft Bill Gates che nel 2008 lasciò la guida dell'azienda (rimanendo presidente onorario) per dedicarsi ad attività ...

Jack Ma - co-fondatore di Alibaba - sulle orme di Bill Gates : Roma, 8 set., askanews, - E' la fine di un'epoca per Alibaba, il gigante dell'e-commerce che ha plasmato la vita digitale dei cinesi. Il co-fondatore e presidente Jack Ma ha annunciato il suo ritiro ...

Chi è Jack Ma : il papà di Alibaba - tra i più ricchi del mondo - : E' stato il co-fondatore del colosso dell'e-commerce, nel 1999, ed ora ha un patrimonio di oltre 36 miliardi di dollari. Ma è partito dal basso: prima della sua avventura nel mondo di Internet, era un ...

Jack Ma - l’uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...

