Alessandra Amoroso incontra Marco e Beatrice | la dedica della cantante

Alessandra Amoroso si confessa a cuore aperto ai fan : ecco le sue parole : E’ una Alessandra Amoroso a cuore aperto quella che, nel pomeriggio di ieri, si è raccontata ai fan attraverso il gioco “Fammi una domanda” di Instagram. Dall’uscita dell’ultimo singolo ‘La Stessa’ al rapporto con Maria De Filippi (“Come una seconda madre“) fino al desiderio di maternità. Trentadue anni compiuti da poco, la ex allieva del talent show di Canale 5 “Amici” è ...

Il sogno di Alessandra Amoroso dopo il successo di La stessa in vista del nuovo album : Il sogno di Alessandra Amoroso è quello di diventare mamma. A rivelarlo è l'artista di Galatina, che in questi giorni si è sentita moto social avviando una discussione con i suoi fan su Instagram. Quello di un figlio non è tra i progetti immediati dell'artista, che sta per rilasciare un nuovo album che ha voluto anticipare con l'uscita di La stessa, ma è comunque qualcosa a cui Alessandra Amoroso pensa da tempo. L'artista aveva già avuto ...

“Ecco com’ero”. Alessandra Amoroso da piccola : la foto è incredibile. In pochi minuti è boom di like : Una bella estate, per Alessandra Amoroso, molto intensa. L’amore con il suo Sefano Settepani – che è anche un suo strettissimo collaboratore musicale – procede speditissimo e va alla grande, tanto che si è iniziato a vociferare di un possibile matrimonio, nel prossimo futuro (e lei ha risposto chiedendo perché ‘la si stia gufando’ sull’argomento). Dopodiché è arrivato un per lei inconsueto scatto sexy come antipasto e, quindi, finalmente, ...

Alessandra Amoroso - la stellina di Amici di Maria De Filippi e l'anno terribile : i lutti privati e il dolore : Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso , La stessa , è un 'regalo per i fan, ma prima di tutto a me stessa'. La cantante pugliese, 32 anni, arrivata al successo grazie alla partecipazione ad Amici di ...

Alessandra Amoroso si svela : “Cresciuta fisicamente… anno difficile” : Alessandra Amoroso si svela, l’intervista: “anno difficile per due tristi scomparse… Io cresciuta fisicamente… i miei 32 anni” 12 agosto 1986 – 12 agosto 2018: e sono 32 per Alessandra Amoroso, auguri. La cantante leccese ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, facendo il punto dell’anno appena trascorso e facendo anche un salto nei ricordi […] L'articolo Alessandra Amoroso si ...

Alessandra Amoroso : "Ho superato un anno difficile solo grazie alla musica : ora torno a sorridere" : "Dopo un anno difficile torno a sorridere. La musica mi ha aiutato a superare la perdita della nonna e del cane". Queste le parole della cantante Alessandra Amoroso, che nel giorno in cui spegne 32 candeline, festeggia con due nuovi regali: l'aspirapolvere, regalo di mamma, e la canzone "La stessa", pubblicata a sorpresa come anteprima del nuovo album in uscita ad autunno. Non appena pubblicata online, la canzone ha subito conquistato la vetta ...

Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno : Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno. “La stessa“, il nuovo singolo disponibile in tutte le piattaforme digitali, è accompagnato anche da un video girato tra le case colorate di Burano, una delle quattro isole della laguna di Venezia. La Stessa arriva a distanza di due anni dal fortunatissimo disco Vivere a Colori.-- La cantante salentina ha scritto su ...

