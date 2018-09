Alabama | sparatoria in un McDonald’s | 1 morto e almeno 4 feriti Tra di loro 2 minorenni

fanpage

: Alabama: sparatoria ad un party di giovani, 7 feriti - CdT_Online : Alabama: sparatoria ad un party di giovani, 7 feriti - laregione : Sparatoria in Alabama, sette feriti #estero -

(Di domenica 9 settembre 2018) Paura in, dove una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad unain un McDonald's nei pressi della Auburn University. E' caccia al killer. Le vittime sono tutte di età compresa tra i 16 e i 21 anni: "Chi ha aperto il fuoco non lo fatto accidentalmente".