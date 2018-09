Al Foro Italico è festa tricolore | l' Italvolley supera il Giappone davanti a Mattarella

Mondiali Volley 2018 : il momento da brividi dell’Inno di Mameli al Foro Italico [VIDEO] : Mondiali Volley 2018, il momento dell’Inno di Mameli al Foro italico è stato tra i più commoventi della serata Mondiali Volley 2018, la ‘prima’ azzurra è andata in scena al Foro italico di Roma, una gara dominata dagli uomini di Blengini contro il Giappone. Un 3-0 netto, caratterizzato anche dalla presenza di un pubblico favoloso che ha gremito gli spalti ed acclamato Giannetti e soci trascinandoli alla vittoria. Ecco il ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - debutto vincente al Foro Italico. Zaytsev e compagni in scioltezza : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile: di fronte agli oltre 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, la nostra Nazionale ha sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) e ha così incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Bisognava vincere a tutti i costi sotto le stelle della capitale, serviva un successo per alimentare i sogni di questo gruppo e di tutti gli appassionati, ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - prima vittoria degli azzurri! Dominio al Foro Italico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per il debutto al Foro Italico di Roma, gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico davanti a 11mila spettatori infuocati e vogliono incominciare con il piede giusto la propria rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini cercano una vittoria limpida, fondamentale per alimentare ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone al Foro Italico - le difficoltà di giocare all’aperto. Precedenti vincenti per gli azzurri. VIDEO degli allenamenti : Il Foro Italico di Roma sarà il teatro della partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Oggi domenica 9 settembre (ore 19.30) l’Italia affronterà il Giappone davanti a 11mila spettatori calorosi che cercheranno di spingere la nostra Nazionale verso il successo (partiremo comunque da favoriti), gli azzurri vogliono incominciare la rassegna iridata con il piede giusto e non sono ammessi passi falsi sotto il cielo della ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - oggi si inizia! Gli azzurri per partire col botto nella bolgia del Foro Italico : Ora davvero ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato, l’attesa è finita: Italia-Giappone è alle porte, iniziano i Mondiali per la nostra Nazionale, incomincia la cavalcata di fronte ai nostri tifosi, parte la rincorsa al titolo iridato. Prima tappa il Foro Italico di Roma che alle ore 19.30 sarà teatro dell’incontro di apertura del torneo: gli azzurri sfidano i Samurai in un match già molto importante per il nostro cammino, ...

