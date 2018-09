Afghanistan | kamikaze a corteo | almeno 7 morti

Kamikaze in Afghanistan - 5 morti e feriti : KABUL, 25 AGO - Almeno cinque persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nella città afghana di Jalalabad, davanti all'ufficio provinciale della Commissione elettorale ...

Strage studenti a Kabul : kamikaze fa 48 morti/ Ultime notizie Afghanistan - terrore e 70 feriti nella scuola : Afghanistan, attentato a Kabul: Strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. terrore e vittime in tutto il Paese(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Afghanistan - tre soldati Nato uccisi in un attentato kamikaze - : accaduto nell'area di Khalazai, nella provincia di Parwan. Il comando della missione Resolute Support ha aggiunto che sono anche rimasti feriti altri tre militari, un americano e due afghani. Non è ...

Afghanistan : kamikaze - 3 militari morti : 11.14 Tre militari delle forze Nato in Afghanistan sono stati uccisi in un attentato suicida. La nazionalità delle vittime non è stata ancora precisata dal comando della missione Nato, che in una nota si è limitato a comunicare: "Tre soldati di 'Resolute Support' sono stati uccisi da un attentatore suicida durante un servizio di pattugliamento a piedi assieme a forze afghane nell'Afghanistan orientale". Nell'attacco sono inoltre rimasti feriti ...

Attacco kamikaze in Afghanistan causa almeno 29 morti : Due kamikaze si sono fatti esplodere in una moschea sciita in Afghanistan , uccidendo almeno 29 persone e ferendone altre 81. Abdullah Asrat, portavoce del governatore della provincia di Paktia, ha ...

Afghanistan - attacco kamikaze in una scuola per ostetriche : tre morti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco a una scuola di addestramento per ostetriche a Jalalabad, in Afghanistan. Tra le vittime due guardie della sicurezza e un autista, uccisi da ...

Afghanistan - attacco kamikaze : 5 morti : 7.13 Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria durante il passaggio di un convoglio di agenti dell'intelligence afghana a Kabul, uccidendo almeno cinque persone e ferendone altre sei. Lo riferisce la polizia,e i talebani hanno già rivendicato l'azione. Quattro delle vittime erano membri della Direzione nazionale della sicurezza afghana, il servizio di intelligence.

Afghanistan - attentato kamikaze dell’Isis : venti vittime : Afghanistan, attentato kamikaze dell’Isis: venti vittime Afghanistan, attentato kamikaze dell’Isis: venti vittime Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attentato kamikaze dell’Isis: venti vittime proviene da NewsGo.