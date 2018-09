Affiora l’aggiornamento di settembre su Huawei P20 e Mate 9 | i dettagli

optimaitalia

: Affiora l'aggiornamento di settembre su #HuaweiP20 e #Mate9: i dettagli - OptiMagazine : Affiora l'aggiornamento di settembre su #HuaweiP20 e #Mate9: i dettagli -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un risveglio piuttosto importante perP20 e9, che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di, a livello globale. Non stiamo parlando direttamente dei modelli italiani, sui quali i pacchetti dovrebbero comunque arrivare nel giro dei prossimi giorni, ma di release internazionali, che hanno sorpreso in modo inaspettato la coppia di dispositivi sopra citati.Come riportato dai colleghi del portale 'TAS', nel primo caso l'upgrade si rivolge al modello EML-L09, e nel secondo alla versione MHA-L09 (questo non significa che le build non raggiungeranno molto presto il resto delle altre varianti), rispettivamente colpiti dall'aggiornamento 8.1.0.133(C106CUSTC106D001), con Android Oreo 8.1, e 8.0.0.368(C605), con Android Oreo 8.0. È passata appena una settimana da che Google ha fatto partire il rilascio dello stesso update sui Pixel, il che rende il ...