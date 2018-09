Aerospazio | settore chiave | vale 13 | 5 miliardi di euro | davanti solo auto

Ambrosetti : il comparto dell’ Aerospazio è settore chiave - ma serve visione di lungo periodo : In Italia, il comparto dell’Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza vale circa 13,5 miliardi di euro e vede in Leonardo il pivot attorno a cui girano circa 4000 aziende: il dato emerge dal rapporto sulla filiera italiana dell’aerospazio realizzato dallo studio Ambrosetti e presentato oggi a Cernobbio. Lo studio sottolinea l’importanza di adottare “una visione e prospettiva di posizionamento strategico a lungo termine, ...

Spazio 30 anni di Asi - Manzella : “L’Aerospazio è un settore fondamentale” : “Il Lazio è una regione dell’aeroSpazio. Ci sono eccellenze accademiche, grandi industrie come Leonardo o Avio e piccole imprese innovative che lavorano con i dati o per testare le tecnologie spaziali per nuovi servizi. C’è tutto questo e ci sono le istituzioni: a partire dall’Agenzia Spaziale Italiana. La filiera è completa, insomma, per un comparto che vale 5 miliardi di euro, con un export di quasi 2 miliardi e circa ...