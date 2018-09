Aereo caduto in Sud Sudan | la Farnesina segue la situazione

Crash Ju-52 : Aereo è caduto seguendo traiettoria a spirale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crollo ponte Genova - testimone : “Ho pensato fosse caduto un Aereo” : “Ero dentro il gabbiotto ho sentito un boato pazzesco ho pensato fosse caduto un aereo. Sono uscito e pioveva molto forte, c’era un po’ di nebbia, ho visto il pezzo mancante di ponte Morandi e ho iniziato a tremare. Non riuscivo neanche a chiamare i miei familiari. Sono anni che fanno i lavori sul ponte“: lo ha raccontato all’Adnkronos Antonio Fontanino, 59enne, titolare da 35 anni del distributore di benzina di via ...

Messico - Aereo caduto : nessun morto tra i 101 passeggeri a bordo : Il coraggio dei passeggeri, l’altezza dello schianto, la manovra dei piloti, l’apertura dei carrelli, l’area isolata dell’incidente: le concause che hanno evitato una strage nei cieli

Messico : Aereo caduto - riapre aeroporto : 7.10 Il ministero delle comunicazioni e trasporti messicano ha reso noto,in merito all'incidente aereo che ha coinvolto nello stato centrosettentrionale di Durango un Embraer 190 della compagnia Aeromexico con 99 persone a bordo, che tutti i passeggeri e il personale sono stati localizzati e sono stati, o sono ancora,assistiti in diversi ospedali. Il ministero ha confermato che non ci sono morti e ha reso noto che il pilota è ricoverato con ...

Un Aereo con a bordo 101 persone è caduto in Messico : Era diretto a Città del Messico, non ci sono ancora dati ufficiali su morti e feriti The post Un aereo con a bordo 101 persone è caduto in Messico appeared first on Il Post.