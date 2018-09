Accise benzina | tagli in arrivo

Accise sulla benzina - pronto il taglio. Ecco i dettagli : Taglio delle Accise i dettagli della manovra nell’intervista a Messaggero Accise sulla benzina, il governo è pronto al taglio. Ad annunciarlo è Massimo Bitonci, sottosegretario all’Economia ed esponente della Lega, in un’intervista al Messaggero: “Ci sarà un primo sfoltimento, cancelleremo quelle più datate nel tempo” – spiega Bitonci – “Di quanto saranno tagliate? Stiamo ancora facendo i conteggi. Sarà un primo segnale, è un tema che sta ...

Carburanti - pronto il taglio delle Accise sulla benzina : l’annuncio del sottosegretario Bitonci : Il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha annunciato che il Governo è pronto ad effettuare un taglio sulle accise più datate Tra le promesse elettorali dell’attuale Governo giallo-verde c’era il taglio delle accise sulla benzina, ovvero quelle tasse che pesano sui Carburanti, inserite nel corso degli anni per far fronte alle più varie emergenze e mai più levate. Il leghista e sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha ...

Dalle Accise sulla benzina lo Stato incassa 25 miliardi - davvero si possono tagliare? : Non è mai facile rinunciare a un proprio cavallo di battaglia, soprattutto se si fa politica di mestiere. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, ha confermato di voler tagliare le accise sui carburanti, fardello che appesantisce il pieno degli italiani. “Lo faremo entro l’anno”, ha detto. Lo aveva promesso in campagna elettorale e lo ha ribadito anche dai membro forte dell’esecutivo. Al governo ...

Post virale sul taglio Accise benzina da domani 1 agosto : bufala o gradita sorpresa? : Tempo di Post virali caratterizzati da fake news oggi 31 luglio su Facebook, come quello riguardante il taglio accise benzina secondo quanto è stato appurato da bufale.net. Alcune pagine all'interno del noto social network, infatti, affermano che a partire da domani 1 agosto ci sarà un deciso calo del prezzo del carburante, che consentirebbe al pubblico di ottenere addirittura un risparmio del 50% rispetto agli standard ai quali ci siamo ...

Dl benzina : Pd - salta taglio Accise : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte di accise su benzina, come aveva promesso ...