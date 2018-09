A Milano è in scena lo spettacolo del ‘Luxus’

vanityfair

: DAL 5 OTTOBRE 2018, TORNA AL TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! LA PRIMA PRODUZIONE ITALIANA DEL MUSICAL “MARY POPPINS” TOR… - ScopriMilano : DAL 5 OTTOBRE 2018, TORNA AL TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! LA PRIMA PRODUZIONE ITALIANA DEL MUSICAL “MARY POPPINS” TOR… - PegasoNews : DAL 5 OTTOBRE 2018, TORNA AL TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! LA PRIMA PRODUZIONE ITALIANA DEL... - LucaNardo97 : RT @basketissimo: Olimpia, la prima sfida contro Venezia va in scena a Lucca -

(Di domenica 9 settembre 2018) Stanza del Giardino SegretoStanza del PalazzoStanza della vanitàStanza della LuceStanza della MascheraStanza della GiostraStanza della Lussuria«Concedetemi il lusso, e chiunque può tenersi il necessario», dichiarava Oscar Wilde alla fine dell’800. A questa affermazione, qualche decennio più tardi, faceva eco Madame Coco Chanel: «Il lusso è una necessità che inizia quando le necessità finiscono». Entrambi avrebbero di certo apprezzato la mostra Luxus, lo stupore della bellezza, da ammirare a Palazzo Reale difino al 30 settembre. ‘Ammirare’ è il termine giusto per l’esposizione curata dal filosofo e accademico italiano Stefano Zecchi. Il visitatore è condotto, infatti, in un percorso di pura educazione estetica attraverso lodel lusso, analizzato sotto diversi aspetti presentati in 11 stanze. In ognuna un grande libro riporta dotte citazioni a corredo dei meravigliosi ...