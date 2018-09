8 settembre | l' armistizio che spezzò l' Italia

Blastingnews

(Di domenica 9 settembre 2018) 2 L', divisa a meta' dall'avanzata degli Alleati a sud, chiese ufficialmente l'alle forze anglo-americane l'8del 1943, terminando di fatto l'alleanza con la Germania di Hitler e dando il via alla guerra civile che contrappose la Resistenza antifascista contro la Repubblica di Salò nel Nord. 8, l': le commemorazioni Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamattina si è recato a Porta San Paolo e successivamente al Parco della Resistenza per prendere parte alla commemorazione del 75esimo anniversario dell'dell'8. Il Presidente Mattarella ha deposto due corone d'alloro in memoria dei combattenti militari e civili morti per la difesa di Roma e la difesa della nazione durante la guerra di liberazione. Subito dopo Mattarella ha visitato la mostra '81943. La difesa della ...