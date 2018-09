5G | sui titoli delle compagnie telefoniche tutto il peso delle aste

Gamescom 2018 - primi hands-on sui titoli in uscita nei prossimi mesi : Come ogni anno la Gamescom, la più grande fiera europea dedicata al mercato videoludico, ha dato modo agli appassionati ed addetti ai lavori europei (si stimano circa 370.000 visitatori per l’edizione 2018) di vedere da vicino o provare i titoli in arrivo nei prossimi mesi. Anche noi abbiamo avuto modo di provare per la prima volta alcune delle novità principali in arrivo questo autunno, come i due nuovi titolo di THQ Nordic, il nuovo ...

Il rialzo del Dax rallenta - ecco i titoli sui quali puntare : ..., Carl Zeiss Meditec AG, uno deifornitori di tecnologie mediche leader nel mondo,, Xing AG, una piattaformadedicata alle relazioni professionali,, Bechtle, uno dei leader europei perquanto riguarda ...

Allarme rosso sui titoli di Stato : investitori stranieri in fuga : Gli sforzi del ministro dell"Economia Giovanni Tria potrebbero non bastare a tenere a bada i mercati finanziari. Tutto il governo teme una tempesta sul nostro debito a partire dalla fine del mese. Ma già dall"inizio dell"estate i segnali sono chiari. Ieri il Financial Times ha di nuovo acceso il faro sull"Italia, denunciando un calo record di 38 miliardi di asset sovrani italiani in mano a investitori esteri. Sulla base di dati Bce, insomma, il ...

Due i rischi chiave sui mercati : come muoversi e su quali titoli : ... che vedono in questa escalation la possibilità di un rallentamento dell'economia mondiale e di conseguenza di una debolezza dell'azionario. In questo contesto non dobbiamo dimenticare i timori ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Desalu in finale sui 200! Eliminata Vallortigara - avanti Trost e Pedroso. Assegnati 5 titoli : 20.16 Tutto facile per il Campione del Mondo Ramil Guliyev che vince la prima semifinale in 20.33 davanti all'irlandese Leon Reid. Manenti quinto in 20.81. 20.13 Prima semifinale per Davide Manenti, ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Desalu in finale sui 200! Eliminata Vallortigara - avanti Trost e Pedroso. Assegnati 5 titoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in ...

BTp - la politica fa paura. In 24 ore balzo di 60 punti sui titoli a 2 anni : Ore 10:09. Il BTp a 2 anni balza all'1,371. Ieri mattina quello stesso titolo alle ore 8 offriva un rendimento dello 0,78%. In 24 ore i rendimenti sono balzati di 60 punti base. Si potrebbe anche dire ...

Nuove tensioni sui titoli della galassia Agnelli. Cnh Industrial in controtendenza : La riscossa sul mercato finanziario della galassia Agnelli, dopo il grande crollo del 25 luglio, è stato guidato ieri da Cnh Industrial, che ha guadagnato a Piazza Affari l’8 per cento grazie all’annuncio di conti molto positivi (utile triplicato) e alla partnership tecnologica con Ibm. Alla guida d

BORSA EFFETTO MARCHIONNE sui TITOLI/ Ultime notizie Piazza Affari - perdono Fca - Ferrari - Exor e Cnh Industrial : Piazza Affari, i TITOLI della Galassia Agnelli - Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial - nel dopo MARCHIONNE. Attesa per l'apertura di Wall Street, vero test(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:44:00 GMT)