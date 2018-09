29enne con cancro al seno racconta tutto in un fumetto Isabella di Leo e la sua

Avezzano - Martina muore in un incidente con la madre : la 29enne doveva sposarsi a breve : Il dramma Avezzano, lungo l'ex superstrada del Liri. Nello scontro tra due auto sono morte mamma mamma e figlia di Capistrello. Martina e Stefano avevano stabilito le nozze, che sarebbero state celebrate a breve.Continua a leggere

Roma - si schianta con lo scooter sulla Colombo : in coma 29enne : Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato su via Cristoforo Colombo, all'altezza del chilometro 17.500 in zona Malafede. Il ragazzo di 29 anni è stato portato in ospedale in gravissime ...

Olanda - gioco erotico finisce male : 29enne in ospedale con 15 uova nel retto : Il consumo di droga spesso porta il cervello umano a prendere decisioni avventate, il più delle volte strane ed audaci, come ad esempio se si parla di rapporti intimi visto che, in soggetti sotto l'effetto di stupefacenti, aumenta l'eccitazione [VIDEO]. Una coppia omosessuale, composta da un 29enne olandese e dal suo compagno, ha però davvero superato ogni limite. Il fidanzato dell'olandese avrebbe bollito circa 15 uova, poi le avrebbe sbucciate ...

Calabria - 29enne muore contro un albero dopo aver rubato in un negozio : Un giovane di 29 anni è deceduto nel cosentino dopo aver rubato in un negozio ed essere fuggito a bordo di un'autovettura che si è andata a schiantare [VIDEO] contro un albero. Il giovane era fuggito a bordo di un’Audi A4 di colore grigio. Le forze dell'ordine hanno lavorato duramente per riuscire a capire chi fosse la vittima e sono ora alla ricerca di altri suoi complici che sono riusciti a fuggire. Giovane ruba in un negozio, fugge con l'auto ...

Roma - rubava vestiti griffati con una borsa schermata : arrestata una 29enne : Tre giacche griffate, per un valore che si aggira intorno ai 700 euro, è il bottino che una 29enne romena era riuscita a nascondere in una borsa schermata, creata ad-hoc per eludere il sistema ...

Toronto - chi è l’attentatore : un 29enne con gravi problemi psichici : Toronto, chi è l’attentatore: un 29enne con gravi problemi psichici Faisal Hussain, 29 anni, è l’uomo che domenica sera ha aperto il fuoco uccidendo una bambina di 10 anni e una ragazza di 18 a Toronto. I suoi familiari hanno spiegato che da tempo era in cura per dei gravi problemi psicologici.Continua a leggere Faisal […] L'articolo Toronto, chi è l’attentatore: un 29enne con gravi problemi psichici proviene da NewsGo.

