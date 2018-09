Xiaomi e Honor discutono su chi sia il migliore tra Mi 6X e Honor 8X

Honorbuy sconta smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a Scuola” : Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, anche Honorbuy ha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la quale scontare tantissimi dispositivi – Xiaomi in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola di Honorbuy sarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali su smartphone ricercatissimi come Xiaomi Mi A2 ...

Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 e Redmi Note 5 su Gearbest : offerte codici promozionali su OnePlus 6 e Honor 10 : Qual è il Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 in circolazione in questo momento? Lo Xiaomi Redmi Note 5 è protagonista pure di speciali offerte su qualche noto e-commerce? Come sempre, Gearbest la fa da padrone nelle promozioni relative ai device del produttore cinese ma in queste ore non mancano sullo store anche specifiche offerte, con relativi codici promozionali, dedicate ad altri smartphone di punta Android come il OnePlus 6 e l'Honor ...

Oneplus 6 - Honor 10 - Zenfone 5 - Xiaomi Mi A2 e A2 Lite etc : 3 giorni di super sconti : Dal 3 al 9 settembre 2018 su Gearbest Italia trovate in offerta l’Oneplus 6, l’Asus Zenfone 5, lo Xiaomi Mi A2, A2 Lite, lo Xiaomi Mi Band 3 con super sconti con o senza coupon: ecco il dettaglio.Inizio settembre 2018 sembra essere un buon momento per fare un acquisto se vi piacciono i dispositivi made in Cina di marchi che vendono anche in Italia, e sono ben conosciuti a livello internazionale.Continue reading Oneplus 6, Honor 10, ...

Arriva lo Xiaomi Mi 8 Global su Honorbuy : e sono subito sconti! : Negli utili giorni Honorbuy ha indetto una miriade di sconti e promozioni, e come sempre al centro dell’attenzione non potevano che esserci degli smartphone Xiaomi. Prima con Il Redmi Note 5 (versione Global con pellicola e cuffie in omaggio), poi con lo Xiaomi Mi A2 (anch’esso Global e con pellicola in regalo). Ed ora è -finalmente – la volta di Xiaomi Mi 8 in versione Internazionale. Con la versione Global infatti (e quindi ...

Xiaomi Mi A2 con 30€ di sconto e pellicola in omaggio su Honorbuy! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone e non sapete quale prendere, o addirittura avevate già pensato di puntare uno smartphone Xiaomi, beh allora questo è davvero il vostro giorno fortunato! Dopo che Honorbuy ha deciso di scontare lo Xiaomi Redmi Note 5 (e dare in regalo anche una pellicola e delle cuffiette) è arrivata anche l’ora dello Xiaomi Mi A2! I nostri amici di Honorbuy infatti, hanno deciso di scontare la Versione ...

Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto : Honor 10 - Xiaomi Mi A2 - Huawei P20 Pro e molti altri ancora : oggi in offerta ci sono Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8 e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto: Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro e molti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Honorbuy sconta i migliori Xiaomi e noi ci mettiamo 5€! : Honorbuy, uno degli store più famosi per comprare smartphone Xiaomi in Italia con garanzia e spedizione veloce (da magazzini in Italia appunto), ha indetto una promozione imperdibile in occasione delle vacanze estive chiamata “Follie Estive” che durerà per tutta la settimana di ferragosto, fino a 19 Agosto 2018. La promozione prevede degli sconti molto al dir poco “interessanti” su tutti gli ultimi dispositivi del brand ...

Tutte le novità Android 9 Pie : quali Samsung - Huawei - Honor - Asus - OnePlus e Xiaomi supportati e quando : Android 9 Pie è realtà. La distribuzione del sistema operativo nuovo di zecca e nella sua versione definitiva è partita sui device Google Pixel e Google Pixel 2 ma quali saranno le principali novità introdotte dal device e soprattutto quali smartphone Samsung, Huawei, Honor, Asus, OnePlus e Xiaomi faranno il grande salto al più recente aggiornamento nelle prossime settimane o mesi? Partiamo dalle novità introdotte da Android 9 Pie come le ...

La competizione tra Honor e Xiaomi è finita : Zhao Ming, presidente e CEO di Honor Corporation, afferma che la sfida con Xiaomi è arrivata alla fine, grazie a nuove strategie aziendali. L'articolo La competizione tra Honor e Xiaomi è finita proviene da TuttoAndroid.

Ultimissime offerte Amazon Prime Day 2018 il 17 luglio con Honor 7X e Xiaomi Redmi 5 Plus : Mancano poche ore alla scadenza naturale delle offerte Amazon Prime Day 2018 e, in vista della chiusura in programma oggi 17 luglio alle 23.59, intendo condividere con voi una selezione finale delle migliori offerte per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Chiaro il focus sugli smartphone, in riferimento soprattutto ai vari Honor 7X e allo Xiaomi Redmi 5 Plus, proposti al pubblico a condizioni economiche davvero interessanti anche oggi ...

Honorbuy sconta gli smartphone Xiaomi e noi ci mettiamo 5€! : Honorbuy, uno degli store più famosi per comprare smartphone Xiaomi dall’Italia con garanzia e spedizione veloce, ha indetto una promozione imperdibile in occasione dell’imminente Amazon Prime Day 2018 che – segnatevi la data – inizierà questo 16 Luglio. La promozione prevede degli sconti molto interessanti su tutti gli ultimi dispositivi del brand cinese che, a questi prezzi, sono dei best buy assoluti! Se poi a questo ...