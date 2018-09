Vuelta | Simon Yates fa colpo doppio

Vuelta a España 2018 - Simon Yates : “Tappa brutale - mi sono meritato la maglia rossa” : Simon Yates è stato assoluto protagonista nella quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Il britannico ha vinto la frazione con arrivo in salita grazie a un attacco nel finale ed è tornato in possesso della maglia rossa. Queste le dichiarazioni rilasciate al termine della tappa: “Questa era una tappa molto difficile. Il finale era brutale, ho sfruttato al meglio il momento in cui partire e mi sono meritato questa maglia rossa, sono ...

Vuelta a España 2018 : Nairo Quintana e Simon Yates - verso una corsa a due per la vittoria finale : Più si va avanti e più sembra essere tutto indirizzato verso una corsa a due per la vittoria finale. Nairo Quintana contro Simon Yates, due dei nomi più attesi della vigilia si stanno confermando e, dopo tredici tappe della Vuelta a España 2018, sono i più indicati dai bookmakers e dagli addetti ai lavori per il successo in rosso in quel di Madrid. Il colombiano era il favorito numero uno prima della partenza da Malaga e le quote sulla sua ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates conserva la maglia rossa - Fabio Aru perde 41”! Pinot recupera : Simon Yates conserva la maglia rossa al termine dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2018, una frazione particolarmente mossa caratterizzata da un continuo saliscendi che ha regalato grande spettacolo. Il britannico della Mitchelton Scott mantiene un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che ha addirittura cercato l’attacco nel finale. Thibaut Pinot ha provato ad andare in fuga da lontano, a ...

Vuelta 2018 – Caduta spaventosa per Petilli! Simone dimesso dall’ospedale : le condizioni del ciclista italiano : Simone Petilli dimesso dall’ospedale dopo la terribile Caduta di ieri nella decima tappa della Vuelta di Spagna Terribile Caduta, ieri, nella decima tappa della Vuelta di Spagna 2018: Simone Petilli ha sbattuto violentemente contro l’asfalto, a circa 41 km dal traguardo, ed è stato successivamente ‘travolto’ da un collega della Lotto Soudal. Il giovane della UAE Team Emirates è stato immediatamente soccorso, ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Fabio Aru a ridosso della top10 : Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa alla Vuelta a España 2018. La tappa odierna si è conclusa come previsto con una volata di gruppo e il capitano della Mitchelton-Scott non ha avuto quindi problemi a difendere la leadership della Classifica generale. Il podio virtuale è poi completato dai due Movistar con lo spagnolo Alejandro Valverde a 1” e il colombiano Nairo Quintana a 14”. A ridosso della top 10 troviamo invece Fabio Aru, che ...

Vuelta a España 2018 : Nairo Quintana diventa il vero favorito? Simon Yates non sembra quello del Giro : Doveva rivoluzionare la classifica generale, c’è stata invece tanta noia e moltissimo marcamento. Non è successo quello che tutti si aspettavano dalla nona tappa della Vuelta a España 2018: 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla, su un durissimo arrivo in salita, che precedeva il primo giorno di riposo della corsa iberica. I big si sono guardati e hanno lasciato il successo di tappa, il secondo in questa edizione, al super americano ...