Vuelta a España 2018 | Simon Yates | “Tappa brutale | mi sono meritato la maglia rossa”

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Yates fa colpo doppio - Nibali e Aru in crescita : quattordicesima tappa, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, per la Vuelta a España 2018: c’è stato l’atteso scontro diretto tra i big sulle durissime rampe del muro finale, ma i distacchi sono stati minimi. Il dominatore della frazione odierna è stato il britannico Simon Yates: per lui colpo doppio, oltre al successo parziale è arrivata anche la Maglia Rossa. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le pagelle dei ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde conserva maglia verde e bianca - Mate miglior scalatore : Alejandro Valverde conserva maglia verde e maglia bianca al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 101 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 68 ...

Vuelta a España 2018 : tappa e maglia per Simon Yates. Vincenzo Nibali - che gamba come gregario! Limita i danni Fabio Aru : È tornato il Simon Yates del Giro d’Italia: anche alla Vuelta a España 2018 il britannico della Mitchelton-SCOTT detta legge con le sue azioni caratteristiche. La quattordicesima tappa, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, vede esaltarsi il gemellino nativo di Bury: uno scatto a 600 metri dal traguardo sulle rampe durissime dell’ultimo strappo per fare colpo doppio, oltre al successo parziale anche la maglia Rossa. I big della ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates riveste la maglia rossa - 20” su Valverde. Fabio Aru recupera quattro posizioni : Simon Yates riveste la maglia rossa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018. Il britannico è stato semplicemente stellare sulle durissime pendenze dell’ascesa conclusiva, sull’Alto les Praeres ha staccato Nairo Quintana e Alejandro Valverde riprendendosi il simbolo del primato che nei giorni scorsi aveva ceduto a Herrada dopo una fuga bidone (lo spagnolo oggi si è staccato già sulla penultima ascesa). Ora ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (9 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, domenica 9 settembre, si svolgerà la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, per un totale di 178,2 km. Nemmeno un metro di pianura lungo il percorso, caratterizzato da continui saliscendi con arrivo in ascesa sulla tremenda categoria especial dei Lagos de Covadonga, lunga oltre 11 km e con punte del 20%. All’interno del tracciato si affronteranno anche la salita di terza categoria ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali protagonista! Lo Squalo si mette a tirare in salita - un campione al servizio di Izagirre : Vincenzo Nibali è ancora magnifico protagonista alla Vuelta di Spagna e sta regalando grandissime emozioni, segno di una condizione di forma in evidente crescita dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo era andato in fuga due giorni fa palesando una gamba molto interessante, ieri aveva rifiatato e oggi si sta sacrificando per il compagno di squadre Ion Izagirre che è in piena lotta per la classifica generale: il messinese ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Non sono super - nemmeno lontanamente. La speranza è di crescere” : Non può che essere insoddisfatto, forse anche un po’ deluso. Ci si aspettava molto di più da Fabio Aru al termine delle prime tredici tappe della Vuelta a España 2018. Il sardo, che si presentava al via della corsa spagnola dopo la batosta del Giro d’Italia, andava a caccia del riscatto e sembrava aver preparato al meglio in estate la gara iberica. Invece la condizione latita ad arrivare: su ogni arrivo in salita l’ex campione ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : altro tappone di montagna - ultimi 4 km al 12 - 5% medio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava. Altra tappa determinante per la classifica generale: ben cinque i Gran Premi della montagna, tre dei quali di prima categoria. Finale davvero molto entusiasmante: Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1%), Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%), Alto de la Falla de los Lobos (5,3 km al 6,4%) e la salita finale ...

Vuelta Espana : sorpresa Rodriguez a La Camperona - Quintana guadagna secondi : È iniziato con la sorprendente vittoria di Oscar Rodriguez il trittico di montagna che da oggi a domenica promette di infiammare la Vuelta Espana. [VIDEO]Il corridore della Euskadi Murias ha approfittato di una fuga da lontano a cui anche oggi il gruppo ha lasciato un vantaggio enorme per trionfare sulla dura salita di La Camperona. Gli uomini di classifica si sono sgranati negli ultimi 2 km, con pendenze anche oltre il 20%. Nairo Quintana ha ...

Vuelta a España 2018 - quattordicesima tappa : Cistierna – Les Praeres. Nava. Strappo finale micidiale con punte al 17%! : Altra tappa determinante per la classifica generale alla Vuelta a España 2018. La quattordicesima frazione vedrà i corridori affrontare 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, con un durissimo arrivo in salita su cui i migliori scalatori potranno fare la differenza. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso Partenza subito in leggera salita, poi un falsopiano ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (sabato 8 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, sabato 8 settembre, prenderà il via la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Cistierna a Les Praeres.Nava, nel complesso 171 km. Dopo un primo tratto per la maggior parte in salita fino al km 60, quando si giunge in vetta al Puerto de San Isidro, GPM di terza categoria (11 km al 3%), il resto del percorso è caratterizzato da continui saliscendi. Si inizia con il prima categoria Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1% con ...

VIDEO Vuelta a España 2018 - gli highlights della 13^ tappa : vince Oscar Rodriguez - attacca Nairo Quintana : Oscar Rodriguez ha vinto a sorpresa la tredicesima tappa della Vuelta di Spagna con arrivo in salita a La Camperona. Lo spagnolo si è imposto al termine di una bella fuga mentre alle sue spalle i big hanno tergiversato, si è fatto vedere solo Nairo Quintana che ha guadagnato secondi su tutti gli altri avversari. Jesus Herrado si conferma in maglia rossa. Di seguito il VIDEO con gli highlights della tappa. Foto: Valerio ...

Vuelta a España 2018 : Nairo Quintana e Simon Yates - verso una corsa a due per la vittoria finale : Più si va avanti e più sembra essere tutto indirizzato verso una corsa a due per la vittoria finale. Nairo Quintana contro Simon Yates, due dei nomi più attesi della vigilia si stanno confermando e, dopo tredici tappe della Vuelta a España 2018, sono i più indicati dai bookmakers e dagli addetti ai lavori per il successo in rosso in quel di Madrid. Il colombiano era il favorito numero uno prima della partenza da Malaga e le quote sulla sua ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della tredicesima tappa. Rodríguez - che sorpresa! Bene Quintana e Yates - Aru ancora in difficoltà : Continuano i colpi di scena alla Vuelta a España 2018 e sull’arrivo in salita di La Camperona va in porto ancora la fuga, con il trionfo dello spagnolo Óscar Rodríguez. Non molte invece le differenze tra i big, con Nairo Quintana che è il migliore al traguardo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della tredicesima tappa. pagelle tredicesima TAPPA Vuelta A España Óscar Rodríguez 10: la più grande sorpresa di ...