Vuelta 2018 Streaming video e diretta tv | vincitore | percorso e orario 14^ tappa

Vuelta a España 2018 : Nairo Quintana e Simon Yates - verso una corsa a due per la vittoria finale : Più si va avanti e più sembra essere tutto indirizzato verso una corsa a due per la vittoria finale. Nairo Quintana contro Simon Yates, due dei nomi più attesi della vigilia si stanno confermando e, dopo tredici tappe della Vuelta a España 2018, sono i più indicati dai bookmakers e dagli addetti ai lavori per il successo in rosso in quel di Madrid. Il colombiano era il favorito numero uno prima della partenza da Malaga e le quote sulla sua ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della tredicesima tappa. Rodríguez - che sorpresa! Bene Quintana e Yates - Aru ancora in difficoltà : Continuano i colpi di scena alla Vuelta a España 2018 e sull’arrivo in salita di La Camperona va in porto ancora la fuga, con il trionfo dello spagnolo Óscar Rodríguez. Non molte invece le differenze tra i big, con Nairo Quintana che è il migliore al traguardo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della tredicesima tappa. pagelle tredicesima TAPPA Vuelta A España Óscar Rodríguez 10: la più grande sorpresa di ...

Vuelta a España 2018 : le altre classifiche. Alejandro Valverde conserva maglia verde e maglia bianca : Cambia relativamente poco al termine della tredicesima tappa per quanto concerne le altre classifiche alla Vuelta di Spagna 2018. Alejandro Valverde conserva la maglia a verde della classifica a punti e la maglia a punti della classifica combinata. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 85 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 BENJAMIN KING 106 TEAM ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Herrada conserva la maglia rossa - Quintana guadagna sugli altri big. Aru attardato : Jesus Herrada conserva la maglia rossa al termine della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2018. L’iberico della Cofidis non è crollato sulla salita Camperona e mantiene parte del cospicuo vantaggio che aveva guadagnato ieri grazie alla fuga bidone. Nell’ultimo chilometro dell’ascesa è scattato Nairo Quintana che è riuscito a guadagnare qualcosa su Simon Yates, Alejandro Valverde e su tutti gli altri avversari tra cui ...

Vuelta a España 2018 : Oscar Rodriguez si impone a sorpresa a La Camperona - Quintana il migliore dei big. Si stacca ancora Aru : Risultato a sorpresa nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Arriva nuovamente la fuga, ma tra i tanti scalatori presenti la spunta un nome meno noto: l’iberico Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias), al primo successo in carriera. Una vittoria davvero incredibile anche per la squadra spagnola. La battaglia tra i big della classifica generale si è limitata all’ultimo ...

