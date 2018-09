Volley | Torneo Montreux 2018 | l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale!

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia si sbarazza della Svizzera e spera nella semifinale : Seconda vittoria per l’Italia al Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatterà il prossimo 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il successo di ieri sulla Turchia, ha sconfitto la Svizzera con un convincente 3-0 (25-15; 25-18; 25-22) senza faticare più di tanto contro una compagine di modesto livello e che non poteva impensierirci più di tanto nonostante ...

Volley - Torneo di Montreux : Egonu e Ortolani affondano la Cina : 25-20; 25-13; 25-13 i parziali del match a testimonianza di una totale padronanze di campo delle azzurre, anche se, per dovere di cronaca, occorre precisare che la nazionale cinese ha giocato con una ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2018 : l’Italia travolge la Cina - modulo a due opposti! Egonu e Ortolani insieme in campo : Dopo una brutta serie di sconfitte, l’Italia riesce a tornare al successo in amichevole e batte la Cina per 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) nella seconda partita del Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione dei Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale è così riuscita a sconfiggere le Campionesse Olimpiche, scese in campo però con una formazione B priva anche della ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - 0-3 per Egonu e compagne. Segnali negativi verso i Mondiali : L’Italia inizia con una sconfitta il Torneo Internazionale di Montreux, competizione amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Nell’amena località svizzera, le azzurre sono state battute dalla Turchia per 3-0 (25-18; 26-24; 25-21): risultato netto in favore della compagine allenata da Giovanni Guidetti e ancora tanto da rivedere per la nostra Nazionale che ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

CUORGNÈ " Sport e solidarietà con il primo torneo "Volley per donare" : ... spiega l'assessore Davide Pieruccini, affiancato da Vanni Crisapulli, consigliere delegato allo Sport nonché presidente dal Valli del Canavese Trial Team, società Sportiva anch'essa sempre pronta a ...

Volley : per azzurre torneo in Turchia : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Dal 23 al 25 agosto la nazionale femminile di pallavolo guidata dal ct Davide Mazzanti sarà impegnata nella Gloria Cup, torneo che si disputerà a Belek in Turchia, ulteriore ...

M5s : torneo Beach Volley contro azzardo : Ecco quindi l'antidoto per divertirsi con i giochi veri: pallavolo, calcetto e ogni altro sport sano. Il torneo davanti al mare andrà avanti fino a tarda sera. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Beach Volley : Lupo-Nicolai agli ottavi del torneo di Mosca : Mosca, RUSSIA,- Gli azzurri Lupo-Nicolai hanno messo il loro sigillo nella prima giornata del torneo 4 stelle di Mosca . In evidenza i vice campioni olimpici hanno centrato un doppio successo. In ...

Sfide a beach Volley nel ricordo sempre vivo di Davide Centofanti : il torneo a Vasto Marina : ... l'impegno e l'affetto , potendo ricordare Davide in una maniera genuina e coinvolgente , con il sorriso e nell'amore per lo sport . Una targa è stata consegnata alla famiglia Centofanti, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Samsun. MERAVIGLIOSE! Ferraris e Michieletto in finale nel torneo turco : Una finale tira l’altra. Tra poco in campo ad Agadir due coppie italiane per la semifinale del torneo 2 Stelle ma da Samsun arriva la notizia che le coppie italiane in finale al femminile nel World Tour questa settimana saranno due perche Carolina Ferraris e Francesca Michieletto hanno conquistato l’atto conclusivo del torneo 1 Stella sulla sabbia turca e alle 16.30 affronteranno le austriache Frieberger/Teufl per aggiudicarsi un ...

Beach Volley - World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi nel primo torneo coreano : Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle Australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud. Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le ...